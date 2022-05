Piano Software Verhuist Internationaal Hoofdkantoor naar Amsterdam en Onderstreept Daarmee de Toewijding aan Europese Regelgeving omtrent Gegevensbescherming

De verhuizing van het bedrijf versterkt de wereldwijde bedrijfsvoering, personeelsdistributie en toewijding aan privacywetgeving voor digital analytics en activatietools

AMSTERDAM, 16 Mei, 2022 /PRNewswire/ -- Piano, een toonaangevend platform voor digital experiences, heeft vandaag aangekondigd dat Amsterdam de locatie van het internationale hoofdkantoor wordt. De verhuizing onderstreept het belang dat Piano hecht aan Europese wet- en regelgeving met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens en de grenzen die de AVG - en plaatselijke regelgeving elders in de wereld - aan software-ontwikkeling stelt.

Piano heeft sinds zijn oprichting bedrijven in Frankrijk, Duitsland, Noorwegen, Slovakije en elders overgenomen. Door deze acquisities en door natuurlijke groei verkreeg Piano een wereldwijd bereik, met een nadrukkelijke aanwezigheid in Europa. Twee derde van het personeel is momenteel gevestigd in Europa en meer dan de helft van de totale bedrijfsomzet wordt hier gegenereerd. Al sinds 2018 ziet Piano Amsterdam als het commerciële hart in Europa en het bedrijf zal er later in de zomer een nieuw flagship-kantoor openen.

Piano's Digital Experience software-platform werd in Europa ontwikkeld als een end-to-end IT-oplossing voor bedrijven. Het platform stelt organisaties in staat om consumentengedrag te begrijpen en te beïnvloeden. Piano Analytics, de oplossing voor geavanceerde digital analytics, werd doelbewust geheel in Frankrijk gebouwd en voldoet aan de meest stringente gegevensbeschermingsregels in de wereld.

"Ik ben super trots dat Piano, midden in de kritische omslag ten aanzien van dataverzameling en gebruik van persoonlijke gegevens door 'big tech'-bedrijven, altijd trouw is gebleven aan eigen waarden rond het maken van geweldige software voor dienstbare doeleinden. Europa is toonaangevend op het gebied van gegevensbescherming, en omdat veruit de meeste van onze activiteiten in Europa plaatsvinden, is de tijd rijp om ons complete commitment aan databescherming te bewijzen." aldus Trevor Kaufman, CEO, Piano. "Amsterdam is al vier jaar een belangrijk Europees commercieel centrum voor Piano. Met onze investering in de stad, zien we de toekomst dan ook positief tegemoet als een groeiend deel van de daar al bloeiende techgemeenschap.

Omdat de toekomst op internet verschuift van het anoniem 'tracken' van bezoekers naar een - door internetgebruikers gestuurd - consent-model, kan Piano, vertrouwend op Europees leiderschap, doorgaan met het aanbieden van oplossingen waarmee merken en uitgevers hun datadoelstellingen kunnen behalen en tegelijkertijd het vertrouwen van hun eigen klanten behouden.

Piano is een wereldwijd opererend bedrijf met meer dan 650 medewerkers verspreid over 15 kantoren in o.a. Amsterdam, Parijs, Singapore, Berlijn, Buenos Aires, New York en Tokio. Met de acquisitie van AT Internet en CeleraOne in 2021 en SocialFlow in 2022, breidde de organisatie zijn wereldwijde aanwezigheid uit. In de laatste twee jaar groeide Piano meer dan 240% en werd het bedrijf jaarlijks op de Inc. 5000 en de Deloitte Technology Fast 500 lijsten erkend.

Over Piano

Piano's Digital Experience software-platform stelt organisaties in staat om consumentengedrag te begrijpen en te beïnvloeden. Door klantgegevens te bundelen, online gedrag te analyseren en gepersonaliseerde klantreizen te creëren helpt Piano merken om campagnes en producten sneller te lanceren, klantrelaties te verbeteren en om personalisatie op schaal vanuit één platform toe te passen. Vanuit het hoofdkantoor in Amsterdam en kantoren door heel Noord- en Zuid-Amerika, Europa en Azië-Pacific werkt Piano met een wereldwijd klantnetwerk van o.a. Air France, de BBC, CBS, IBM, Kirin Holdings, Jaguar Land Rover, Nielsen en The Wall Street Journal. Piano wordt als een van de snelst groeiende en meest innovatieve techbedrijven ter wereld erkend door het World Economic Forum, Inc., Deloitte, American City Business Journals en meer. Kijk voor meer informatie op piano.io.

Piano Media Contact

Josephine Timmins

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/691003/Piano_Logo.jpg

SOURCE Piano Software Inc