Pickleball Kingdom expandiert nach Europa

PHOENIX, 27. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Pickleball Kingdom, das weltweit größte Indoor-Pickleball-Unternehmen, gibt seine Expansion nach Europa bekannt. Philippe Bru wurde zum Entwickler für die europäische Expansion von Pickleball Kingdom ernannt, was einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansionsstrategie der Marke darstellt.

Pickleball Kingdom brings its world-class indoor courts and community-driven energy to new audiences around the globe. The brand’s state-of-the-art facilities, are designed to deliver the ultimate pickleball experience.

Pickleball Kingdom bringt sein bewährtes Hallenmodell, sein gemeinschaftsorientiertes Programm und seine professionell betriebenen Anlagen nach Europa. Die Ernennung von Bru signalisiert eine gezielte, bewusste Expansion auf dem gesamten Kontinent, wobei der Schwerpunkt auf der Identifizierung von und der Zusammenarbeit mit Master-Franchisenehmern in Europa liegt, die das gleiche Engagement für langfristige Wertschöpfung, diszipliniertes Wachstum und eine starke lokale Umsetzung haben.

"Europa stellt ein unglaubliches nächstes Kapitel für Pickleball Kingdom dar", sagte Ace Rodrigues, Gründer und CEO von Pickleball Kingdom. "Die Leidenschaft für Sport, Gemeinschaft und erstklassige Erlebnisse in der Region stimmt perfekt mit dem überein, was wir in den Vereinigten Staaten aufgebaut haben. Wir freuen uns darauf, in ganz Europa zu wachsen, indem wir mit starken lokalen Führungskräften zusammenarbeiten, die unsere Vision teilen und den Wunsch haben, eine Bewegung anzuführen."

"Unsere europäische Expansion ist auf langfristige Partner ausgelegt", sagte Rob Streett, Präsident und Chief Global Officer von Pickleball Kingdom. "Philippes Führung stärkt unsere Fähigkeit, eine disziplinierte, auf Investoren ausgerichtete Wachstumsstrategie umzusetzen und gleichzeitig die Qualität und Konsistenz zu erhalten, die die Marke Pickleball Kingdom auszeichnet."

Philippe Bru ist der Gründer und Designer von ComPacte, einem Sport- und Wellness-Komplex der nächsten Generation. Er leitet die kreative und strategische Vision des Projekts und gestaltet ein integratives, nachhaltiges und gemeinschaftsorientiertes Ökosystem, das den Zugang der Menschen zu Sport und Wohlbefinden neu definiert. Mit seinem Hintergrund in strategischer Projektentwicklung und seinem starken Engagement für öffentliche Gesundheit und soziale Auswirkungen positioniert Philippe ComPacte als bahnbrechendes Modell für die Zukunft der Alltagsbewegung.

Pickleball Kingdom lädt erfahrene Investoren und strategische Partner in ganz Europa ein, Master-Franchise-Möglichkeiten zu prüfen und das Wachstum der weltweit größten Indoor-Pickleball-Marke zu unterstützen. Dies ist eine Gelegenheit, eine skalierbare Plattform aufzubauen, starke lokale Gemeinschaften zu entwickeln und die Zukunft von Pickleball in wichtigen europäischen Märkten zu gestalten.

Schließen Sie sich der Bewegung an: pickleballkingdom.com/europa

Bleiben Sie auf dem Laufenden über Pickleball Kingdom Europe:



Instagram: @pickleballkingdom.europe

Facebook: Pickleball Kingdom Europe

LinkedIn: Pickleball Kingdom Europe

Website: pickleballkingdom.com/europa

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2869997/PK_Europe.jpg