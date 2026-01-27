Pickleball Kingdom s'étend en Europe

PHOENIX, 27 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Pickleball Kingdom, la plus grande entité de pickleball en salle au monde, annonce son expansion en Europe. Pour mener la charge, Philippe Bru a été nommé développeur pour l'expansion européenne de Pickleball Kingdom, marquant une étape importante dans la stratégie d'expansion mondiale de la marque.

Pickleball Kingdom brings its world-class indoor courts and community-driven energy to new audiences around the globe. The brand’s state-of-the-art facilities, are designed to deliver the ultimate pickleball experience.

Alors que le pickleball poursuit son ascension rapide dans le monde entier, Pickleball Kingdom apporte en Europe son modèle en salle qui a fait ses preuves, sa programmation axée sur la communauté et ses installations gérées par des professionnels. La nomination de Bru est le signe d'une expansion ciblée et délibérée à travers le continent, l'accent étant mis sur l'identification et le partenariat avec des masters franchisés en Europe qui partagent un engagement en faveur de la création de valeur à long terme, d'une croissance disciplinée et d'une exécution locale solide.

« L'Europe représente un nouveau chapitre incroyable pour Pickleball Kingdom, » a déclaré Ace Rodrigues, fondateur et PDG de Pickleball Kingdom. « La passion pour le sport, la communauté et les expériences haut de gamme dans la région s'aligne parfaitement sur ce que nous avons construit aux États-Unis. Nous sommes ravis de nous développer dans toute l'Europe en nous associant à des leaders locaux solides qui partagent notre vision et ont le désir d'aider à diriger un mouvement. »

« Notre expansion européenne s'appuie sur des partenaires à long terme, » a déclaré Rob Streett, président et directeur général de Pickleball Kingdom. « Le leadership de Philippe renforce notre capacité à exécuter une stratégie de croissance disciplinée et alignée sur les investisseurs, tout en maintenant la qualité et la cohérence qui définissent la marque Pickleball Kingdom. »

Philippe Bru est le fondateur et le concepteur de ComPacte, un complexe sportif et de bien-être de nouvelle génération. Il dirige la vision créative et stratégique du projet, façonnant un écosystème inclusif, durable et axé sur la communauté qui redéfinit la façon dont les gens accèdent au sport et au bien-être. Avec une expérience dans le développement de projets stratégiques et un engagement fort pour la santé publique et l'impact social, Philippe positionne ComPacte comme un modèle pionnier pour l'avenir du mouvement quotidien.

Pickleball Kingdom invite les investisseurs expérimentés et les partenaires stratégiques de toute l'Europe à explorer les possibilités de franchise principale et à contribuer à la croissance de la plus grande marque de pickleball en salle du monde. Il s'agit d'une opportunité de construire une plateforme évolutive, de développer des communautés locales fortes et de façonner l'avenir du pickleball sur les principaux marchés européens.

Rejoignez le mouvement : pickleballkingdom.com/europe

Restez informé sur Pickleball Kingdom Europe :



Instagram : @pickleballkingdom.europe

Facebook : Pickleball Kingdom Europe

LinkedIn : Pickleball Kingdom Europe

Site Internet : pickleballkingdom.com/europe

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2869997/PK_Europe.jpg