Pilna potrzeba wczesnego wykrywania mukormykozy w przebiegu COVID-19

Niestety, diagnoza mukormykozy jest często stawiana zbyt późno ze względu na przedłużające się obciążenie systemu opieki zdrowotnej spowodowane epidemią COVID-19, pogarszającą jeszcze bardziej tę sytuację. Jako firma nieustannie prowadząca badania i wnosząca wkład w leczenie najgroźniejszych chorób zakaźnych świata, której przyświeca misja umożliwienia wcześniejszej, dokładniejszej, dogodnej i niedrogiej diagnozy, Fapon Biotech Inc (Fapon Biotech) wzywa do nawiązania współpracy z partnerami reprezentującymi środowisko naukowe i biznesowe w zakresie opracowania testów diagnostycznych służących wykrywaniu mukormykozy, w celu sprostania temu wyzwaniu poprzez udostępnienie możliwości platform otrzymywania surowców i platform zastosowania odczynników.

Fapon Biotech jest jednym z głównych dostawców surowców do produkcji odczynników stosowanych w testach na COVID-19, legitymującym się sprawdzonym doświadczeniem we wsparciu swoich partnerów w zakresie wprowadzania na rynek akredytowanych odczynników COVID-19 w krótkim czasie. W toku swojej ponaddziesięcioletniej działalności w Indiach firma pozyskała ponad 1000 partnerów z sektora IVD na całym świecie. Jej platformy technologiczne mogą być łatwo dostosowane do procesu prac B+R partnerów, zapewniając wsparcie od oznaczenia biomarkerów po komercjalizację. Za pośrednictwem różnych platform aplikacyjnych biomarkery firmy Fapon Biotech (złoto koloidalne/immunofluorescencja /ELISA/CLIA/lateksowa immunoturbidymetria/PCR itp.) mogą szybko zakończyć procedurę opracowania aplikacji. Dla partnerów, którzy napotykają wyzwania związane z produkcją, dostępne są usługi produkcji oryginalnego wyposażenia i produkcji na zlecenie o wydajności sięgającej poziomu setek gramów każdej partii. Ze względu na mocne powiązania z laboratoriami i producentami z branży IVD w Indiach, podmioty współpracujące z Fapon Biotech uzyskają dostęp do szerszej gamy zasobów i możliwości handlowych, jak próbki kliniczne na potrzeby badań i walidacji produktów, tworzenie kilku wersji technologii, czy promocja i wprowadzenie produktu na rynek.

Podczas gdy pojawiają się kolejne mutacje wirusa, który przyczynia się do występowania takich chorób jak mukormukoza, jeszcze bardziej komplikując sytuację, szybka odpowiedź na to zagrożenie za pośrednictwem międzynarodowej współpracy będzie istotna dla obszarów doświadczających znacznego obciążenia systemu opieki zdrowotnej. Fapon Biotech z zaangażowaniem prowadzi działania na rzecz napędzania rozwoju diagnostyki w kierunku COVID-19 poprzez współpracę z międzynarodowymi partnerami z sektora IVD.

Fapon Biotech

Fapon Biotech to spółka założona w 2001 r. Kierując się misją umożliwienia wcześniejszej, dokładniejszej, dogodnej i niedrogiej diagnozy, firma kładzie nacisk na przyszłe potrzeby wynikające z postępów w dziedzinie biotechnologii i dostarcza globalnym podmiotom działającym w branży diagnostyki wysokowydajne surowce do odczynników IVD, takie jak antygeny, przeciwciała i enzymy, jak również kompleksowe rozwiązania obejmujące przyrządy i dostawę odczynników.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1537054/Fapon_Biotech.jpg

