Pilsner Urquell : la maison Original Beer Experience ouvre ses portes au centre de Prague

Pilsner Urquell : Original Beer Experience, une nouvelle maison de la marque Pilsner Urquell, vient d'ouvrir ses portes au cœur de Prague. Cette Expérience immersive relate l'histoire de la première bière Pilsner au monde et célèbre la place centrale qu'occupe la Pilsner Urquell dans l'histoire et la culture tchèques.

PRAGUE, 27 avril 2023 /PRNewswire/ -- Située à la place Venceslas à Prague, la maison Experience offre aux visiteurs une expérience inédite en République tchèque. Les visiteurs découvrent la célèbre culture de la bière de ce pays et apprennent tout sur sa marque la plus appréciée, la Pilsner Urquell, au cours d'une expérience sensorielle innovante qui fait appel à de nombreuses technologies pour divertir les visiteurs.

Pilsner Urquell Experience: The Original Tour

La Pilsner Urquell, la première bière blonde dorée Pilsner au monde, a été créée dans la ville de Plzeň en 1842. Le style de bière Pilsner représente aujourd'hui 70 % des bières consommées dans le monde, mais la Pilsner Urquell demeure une bière à part, brassée exclusivement à Plzeň. La nouvelle maison de la marque présente cette histoire étonnante aux visiteurs de Prague, qui figure désormais parmi les principales destinations touristiques d'Europe.

« La maison Experience apportera une grande contribution au divertissement à Prague », a déclaré Nick Penny, directeur général de The Original Experience Company. « Donner vie à cette expérience dynamique, éducative et amusante, qui rend hommage à une véritable icône tchèque, est un rêve devenu réalité. »

La Original Tour offre aux visiteurs un voyage multimédia à travers l'histoire de la Pilsner originale, y compris une zone de jeux interactifs à 360° et la possibilité de goûter la bière Pilsner Urquell dans le Beer Hall. Des guides audio ultramodernes proposent des explications divertissantes dans les principales langues utilisées par les touristes à Prague, à savoir le tchèque, l'anglais, le français, l'allemand, l'espagnol, l'italien, le japonais et le mandarin.

D'autres options de visite sont proposées, notamment la Tapster Academy, où les visiteurs s'initient à l'art de verser la parfaite Pilsner à la manière tchèque, avec de la mousse. Il existe également une salle de dégustation de rue élégante qui fonctionne indépendamment des visites guidées. Le prix d'entrée de la « Original Tour » est de 490 CZK (environ 21 euros), tandis que celui de la « Tapster Academy » est de 659 CZK (27,90 euros).

Conçue par la société de conception et de production d'expériences BRC Imagination Arts, la maison de la marque est gérée par The Original Experience Company, détenteur d'une licence officielle de Plzeňský Prazdroj a.s.

« La première cuvée de la Pilsner Urquell a été brassée le 5 octobre 1842. Aujourd'hui, 180 ans plus tard, nous faisons découvrir toute l'histoire de la bière blonde Pilsner à Prague à travers la Pilsner Urquell Experience », déclare Rudolf Šlehofer, directeur de l'artisanat et de la tradition chez Pleňský Prazdroj.

