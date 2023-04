Pilsner Urquell: The Original Beer Experience eröffnet im Zentrum Prags

Pilsner Urquell: The Original Beer Experience, ein neues Markenhaus für Pilsner Urquell, wurde soeben im Herzen von Prag eröffnet. Dieses immersive Erlebnis erzählt die Geschichte des ersten Pilsner Bieres der Welt und feiert den zentralen Platz von Pilsner Urquell in der tschechischen Geschichte und Kultur.

PRAG, 27. April 2023 /PRNewswire/ -- Das auf dem Prager Wenzelsplatz gelegene Erlebnis bietet den Besuchern eine in der Tschechischen Republik noch nie dagewesene Erfahrung. Besucher entdecken die berühmte Bierkultur des Landes und erfahren in einem innovativen sensorischen Erlebnis voller unterhaltsamer Technologien alles über seine beliebteste Marke, Pilsner Urquell.

Pilsner Urquell Experience: The Original Tour

Pilsner Urquell, das weltweit erste goldene Pilsner Lagerbier, wurde erstmals 1842 in Pilsen hergestellt. Der Pilsner Bierstil macht heute 70 % des weltweit getrunkenen Bieres aus, aber Pilsner Urquell ist nach wie vor eine Klasse für sich und wird ausschließlich in Pilsen (Plzeň) gebraut. Der neue Markenauftritt bringt diese erstaunliche Geschichte den Besuchern von Prag nahe, das inzwischen zu den beliebtesten Reisezielen in Europa zählt.

„The Experience wird einen großen Beitrag zur Unterhaltung in Prag leisten", sagte Nick Penny, General Manager bei The Original Experience Company. „Es ist ein wahrgewordener Traum, dieses dynamische, lehrreiche und unterhaltsame Besuchererlebnis als Hommage an eine echte tschechische Ikone ins Leben zu rufen."

Die Original Tour nimmt die Gäste mit auf eine multimediale Reise durch die Geschichte des ursprünglichen Pilsners, einschließlich einer interaktiven 360°-Spielzone und der Möglichkeit, Pilsner Urquell Bier in der Beer Hall zu verkosten. Modernste Audioguides bieten eine unterhaltsame Erzählung in den wichtigsten Sprachen, die von Touristen in Prag verwendet werden, darunter Tschechisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Japanisch und Mandarin.

Zu den weiteren Besichtigungsmöglichkeiten gehört die Tapster Academy, in der die Besucher die Kunst des perfekten Pilsners auf tschechische Art mit Schaum lernen. Es gibt auch eine stilvolle Straßenschänke, die unabhängig von den Besucherführungen betrieben wird. Der Eintritt für die Original Tour beginnt bei 490 CZK (ca. 21 €), während der Eintritt für die Tapster Academy bei 659 CZK (27,90 €) beginnt.

Das von der Erlebnisdesign- und Produktionsfirma BRC Imagination Arts entworfene Markenhaus wird von The Original Experience Company verwaltet, einem offiziellen Lizenznehmer von Plzeňský Prazdroj a.s.

„Die erste Charge Pilsner Urquell wurde am 5. Oktober 1842 gebraut. Jetzt, 180 Jahre später, bringen wir mit der Pilsner Urquell Experience die ganze Geschichte des Pilsner Lagerbieres nach Prag", sagt Rudolf Šlehofer, Craft and Heritage Director bei Plzeňský Prazdroj.

