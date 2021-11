Pimax do konce března 2022 spustí obchod pro PCVR

Na podporu vývoje nových, zajímavých aplikací společnost Pimax založila nové Pimax Studie, které se věnuje využívání tvůrčích talentů a softwaru, který posouvá limity imerzivní VR. Společnost Pimax také spustila řadu programů pro podporu vývojářů, která se souhrnně nazývá Pioneer Plan a která přináší významně zvýhodňuje vývojáře, kteří pro obchod Pimax poskytnou obsah do konce března 2022. Vývojáři zapojení do Pioneer Planu mohou získat financování, hardware, lokalizaci, marketing, integraci do obchodu apod.

Společnost Pimax se snaží posouvat hranice a zajistit, aby reálnost softwaru odpovídala současnému i budoucímu hardwaru Pimax. Pro dosažení nejlepšího možného výsledku je často nutné, aby týmy v každé fázi vývojářského procesu zohledňovaly možnosti hardwaru. Pimax Studio je nastaveno tak, aby budoucím titulům výrazně umožnilo dosáhnout tohoto cíle.

Pimax SDK

Jakmile je obsah upraven pro Pimax SDK, optimalizací unikátních funkcí, jako jsou např. naše ultraširoké zorné pole a vysoké rozlišení, se zásadně zlepšuje výkon obsahu.

Chystané softwarové novinky a partnerství

Nedávno proběhla informace o našem partnerství se společností iRacing, v rámci něhož naše společnosti spolupracují na budoucích vylepšeních a hardwarové podpoře, které dále upevní „nezastupitelné postavení" náhlavních souprav Pimax v simulačních hrách. K prvním titulům uvedeným v obchodu Pimax Store bude dále budou dále patřit například Hyperstacks, Vermilion, EVERSLAUGHT, Vengeful Rites, Warplanes: WW1 Fighters a OVR Toolkit. V rámci tohoto procesu poskytne Pimax Studio několik iniciativ, k nimž patří kromě dalších služeb také podpora při vydání, technická pomoc v procesu portování, podpora vývojářských nástrojů a podpora provozu obchodu.

Pimax Store nabídne na konci roku 2022 obsah VR 3.0 a Omni-AIO

Obchod Pimax Store bude výhledově přijímat širokou škálu obsahu pro VR, a to včetně VR her, VR aplikací a VR médií a video zábavy.

25. října uspořádala společnost Pimax akci Pimax Frontier, na níž jsme oznámili headsety generace VR 3.0. Ke konci roku 2022 nabídne Pimax výběr samostatných titulů určených pro novou hybridní PCVR/Stand-Alone technologii Pimax nazvanou OMNI-AIO. Tyto tituly budou kompatibilní s připravovanými náhlavními soupravami Pimax Reality Series a zpřístupní zcela bezdrátový obsah kdekoli a téměř okamžitě. Pokud jste prezentaci dosud neviděli, podívejte se na ni zde: https://www.youtube.com/watch?v=sNfEDlAUGU0 – stojí za zhlédnutí, protože uvidíte budoucnost VR.

Spojení vyspělého hardwaru Pimax a high-fidelity obsahu VR má potenciál vytvářet jedny z nejúchvatnějších zážitků, při nichž se do VR skutečně ponoříte. Zájemci z řad vývojářů se mohou obrátit na tým Pimax na adrese [email protected] .

