Pimax ouvrira une boutique dédiée à la technologie PCVR d'ici la fin du mois de mars 2022

Pour favoriser le développement d'applications nouvelles et originales, Pimax a créé « Pimax Studio », un studio destiné à exploiter les talents créatifs et les logiciels qui repoussent les limites de la VR immersive. Pimax a également lancé une série de programmes de soutien aux développeurs, appelés collectivement « Pioneer Plan », qui offrent de nombreux avantages aux développeurs qui fourniront du contenu destiné à la boutique Pimax avant la fin du mois de mars 2022. Ceux qui participent au « Pioneer Plan » peuvent bénéficier d'un financement, de matériel, de localisation, de marketing, d'une intégration en magasin, etc.

Pimax a l'intention de repousser les limites et d'associer la fidélité du logiciel au matériel Pimax actuel et futur. Pour obtenir le meilleur résultat possible, les équipes doivent souvent tenir compte des capacités du matériel à chaque étape du processus de développement. Pimax Studio a été pensé pour permettre aux futurs titres d'atteindre cet objectif.

Kit de développement logiciel (SDK) Pimax

Une fois le contenu ajusté pour le SDK Pimax, l'optimisation de caractéristiques uniques telles que notre large champ de vision ultra-large et notre haute résolution améliore considérablement les performances du contenu.

Prochaines versions de logiciels et partenariats

Nous avons récemment annoncé notre partenariat avec iRacing. Nos deux sociétés collaborent sur les améliorations futures et le support matériel afin de consolider la position « indétrônable » des casques Pimax dans le secteur des jeux de simulation. De plus, « Hyperstacks », « Vermilion », « EVERSLAUGHT », « Vengeful Rites », « Warplanes: WW1 Fighters », et « OVR Toolkit » sont quelques-uns des premiers titres qui devraient être disponibles dans la boutique Pimax. Dans ce contexte, Pimax Studio fournira plusieurs initiatives qui comprennent, entre autres, une assistance pour les mises à niveau, une aide technique pour le processus de portage, un support dédié aux outils de développement et un soutien à l'exploitation en magasin.

La boutique Pimax proposera du contenu VR 3.0 et du contenu Omni-AIO à partir de fin 2022

La boutique Pimax acceptera à terme un large éventail de contenus VR, notamment des jeux VR, des applications VR et des médias VR et des vidéos de divertissement.

Le 25 octobre, Pimax a organisé l'événement « Pimax Frontier », au cours duquel nous avons annoncé le lancement de la génération de casques VR 3.0. Plus tard en 2022, Pimax proposera une sélection de titres autonomes conçus pour la NOUVELLE technologie hybride PCVR/VR autonome de Pimax, appelée OMNI-AIO. Ces titres seront compatibles avec les prochains casques de la série Reality de Pimax, ce qui permettra d'obtenir du contenu sans câble, en tout lieu et pratiquement sans temps d'installation. Si vous n'avez pas vu la présentation, vous pouvez la regarder ici : https://www.youtube.com/watch?v=sNfEDlAUGU0 – cela vaut la peine de regarder pour voir l'avenir de la VR.

L'association du contenu VR haute-fidélité et du matériel avancé de Pimax a le potentiel de créer certaines des expériences VR les plus immersives qui soient. Les développeurs intéressés sont invités à contacter l'équipe Pimax à l'adresse [email protected].

