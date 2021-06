PingPong Payments lance de nouveaux services de change des devises PLN et SEK

– En élargissant ses services de change, la licorne du secteur fintech PingPong Paymentss permet aux vendeurs, aux PME et aux grandes entreprises d'accéder à des marchés parmi les plus florissants d'Europe

NEW YORK, 8 juin 2021 /PRNewswire/ -- PingPong Payments, le fournisseur mondial de services de paiement et de commerce électronique, a annoncé aujourd'hui que ses services de traitement des paiements et ses services de change prendraient désormais en charge les devises polonaise (PLN) et suédoise (SEK), permettant ainsi aux vendeurs de produits et de services des États-Unis et du monde d'accéder à ces marchés en croissance.

L'ajout des devises PLN et SEK signifie que les solutions de paiement mondial de PingPong Payments offrent désormais aux commerçants et aux vendeurs en ligne opérant sur Amazon et sur d'autres plateformes le plus grand nombre d'options de conversion de devises, mais aussi qu'elles leur permettent de traiter les transactions de paiements en profitant du plus large accès au marché international. PingPong Payments est actuellement le seul fournisseur de services de paiement d'Amazon qui prend en charge la devise polonaise.

La Suède et la Pologne abritent deux marchés du commerce électronique parmi les plus florissants d'Europe. En Pologne, les ventes en ligne ont enregistré une croissance sans précédent en raison de la COVID-19 : près de 80 % des internautes polonais font des achats en ligne. Allegro, la principale plateforme de commerce électronique en Pologne, rapporte que son site Web accueille 20 millions de clients chaque mois. De même, le marché du commerce électronique suédois a généré 11,211 millions de dollars en revenus en 2020. Celui-ci devrait connaître une croissance de 5,2 % par an et atteindre un volume de marché de 13,729 millions de dollars d'ici 2024.

Kenny Tsang, directeur général de PingPong Payments, a déclaré : « Dans une année où de nombreuses entreprises traditionnelles ont été perturbées par la COVID-19, PingPong a été en mesure de soutenir avec succès le marché en plein essor du commerce électronique tout en affichant une croissance à l'échelle mondiale. Notre nouvelle capacité à offrir des services de change des devises polonaise et suédoise permettra aux commerçants des États-Unis et du monde d'accéder à deux marchés du commerce électronique parmi les plus riches et les plus florissants d'Europe. »

En plus des devises PLN et SEK, les services de change que PingPong Payments offre aux vendeurs des États-Unis et d'autres régions prennent en charge les devises suivantes : le dollar américain (USD), le dollar canadien (CAD), le dollar australien (AUD), le yen japonais (JPY), le dirham émirati (AED), l'euro (EUR), la livre sterling (GBP), le yuan chinois (CNY), le dollar de Hong Kong (HKD) et le dollar singapourien (SGD).

Outre le traitement des paiements transfrontaliers et la conversion des devises, PingPong Payments soutient la croissance des vendeurs américains et internationaux sur les marchés étrangers en leur proposant des services supplémentaires, notamment des solutions de crédit, de paie et d'ouverture de compte virtuel. La société propose également des services d'enregistrement fiscal et douanier, de validation et de paiement des fournisseurs, de renseignement sur le marché et de soutien marketing et commercial.

M. Tsang a ajouté : « Nos services de paiement innovants ont fait de la société le partenaire de croissance multidimensionnel de choix pour des centaines de milliers de vendeurs professionnels qui souhaitent accroître leurs ventes mondialement. Nous soutenons les commerçants en proposant des solutions que le système bancaire n'est pas capable d'offrir, par exemple des taux plus avantageux que ceux des banques traditionnelles et des comptes virtuels uniques qui réduisant la friction des paiements transfrontaliers en éliminant les défis liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. »

M. Tsang a conclu : « Les commerçants devraient renforcer leurs chaînes d'approvisionnement de façon à stimuler les ventes internationales à longueur d'année, au lieu d'attendre les périodes de pointe. En s'associant avec le bon réseau de services de paiements transfrontaliers, les marchands en ligne peuvent instantanément percevoir, convertir et transférer de l'argent où qu'ils soient dans le monde, et se donnent ainsi les moyens d'atteindre une position de force mondialement après la pandémie. Grâce à nos services novateurs comme le traitement de la TVA et l'ouverture de comptes bancaires locaux, nous aidons les commerçants internationaux à économiser du temps et de l'argent et donc à conserver une plus grande part de leurs profits durement gagnés. »

À propos de PingPong Payments

PingPong Payments a été fondée en 2015 avec la mission d'aider les commerçants électroniques mondiaux à conserver une plus grande part de leurs profits, en leur offrant des taux plus avantageux que ceux des banques traditionnelles. Aujourd'hui, en tant que partenaire de croissance multidimensionnel, la société sert plus de 750 000 vendeurs en ligne dans le monde entier, a traité plus de 90 milliards de dollars de paiements transfrontaliers pour les commerçants électroniques à ce jour, et transfère plus de 150 millions de dollars par jour pour des commerçants électroniques internationaux. Les commerçants internationaux du monde entier font confiance à PingPong Payments pour les aider à économiser sur les paiements transfrontaliers, de TVA et de fournisseurs, et plus encore. PingPong travaille avec des marques réputées comme Citibank, J.P Morgan et Wells Fargo, qui détiennent des licences pour fonctionner efficacement et sont soumises à des cadres réglementaires et des cadres de surveillance rigoureux aux États-Unis, en Europe et en Asie.

