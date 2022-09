PingPong podejmuje współpracę z Uncapped w celu finansowania przedsiębiorstw internetowych

HANGZHOU, Chiny, 28 września 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma PingPong Payments, jeden z wiodących na świecie dostawców kompleksowych rozwiązań płatniczych dla międzynarodowych przedsiębiorstw, zawarła umowę partnerstwa w zakresie usług kredytowych z Uncapped, pierwszym w Europie operatorem finansowym bazującym na przychodach.

Po tym, jak przedstawiciele handlu elektronicznego wypracowali stabilne podstawy działalności i przygotowują się do jej rozszerzenia, płynność finansowa często staje się wyzwaniem, które testuje wszechstronne siły sprzedawców, w tym popularność marki, zapasy, logistykę i zarządzanie łańcuchem dostaw. Możliwość skorzystania z szybkiego i taniego kanału finansowania jest doskonałym sposobem na zwiększenie szans na ich sukces.

Dzięki rozpoczęciu współpracy pomiędzy PingPong i Uncapped klienci PingPong mogą teraz finansować swoje przedsiębiorstwa internetowe za pomocą zaliczki kapitałowej od partnera pożyczkowego Uncapped. Aby zakwalifikować się do otrzymania zaliczki w wysokości od 10 tys. do 10 mln EUR, wystarczy udokumentować ponad 6 miesięcy działalności i ponad 10 tys. EUR miesięcznych przychodów.

„Wraz z Uncapped PingPong udostępnia swoim klientom wartościową ofertę, dzięki której mogą oni otrzymać natychmiastowe wsparcie finansowe, co jest kluczem do sukcesu handlowego w świecie e-commerce. Partnerstwo to jest przełomowym krokiem PingPong zmierzającym w kierunku pełnego zakresu usług dla sprzedawców internetowych w Europie" – mówi Chunhe Zhang, dyrektor zarządzający PingPong Europe.

„Niezmiernie cieszymy się z nawiązania strategicznego partnerstwa z PingPong, międzynarodowym liderem w dziedzinie płatności internetowych. Nasza współpraca zapewnia przedsiębiorcom metody płatności, narzędzia i kapitał, których potrzebują, aby osiągnąć skalowalność. Uncapped istnieje po to, aby wspomagać założycieli w odnoszeniu sukcesów, a nasza wspólna oferta umożliwi to przedsiębiorcom" – mówi Piotr Pisarz, dyrektor generalny Uncapped.

PingPong Payments

Firma PingPong Payments została założona w 2015 roku i postawiła sobie za cel wspieranie międzynarodowych sprzedawców internetowych w zatrzymywaniu większej części ich zysków poprzez pokonywanie stawek transakcyjnych tradycyjnie oferowanych przez banki. Spółka pełni rolę wielowymiarowego partnera w rozwoju dla ponad miliona sprzedawców internetowych na całym świecie. Do tej pory przetworzyła ponad 90 mld USD w płatnościach transgranicznych i przekazuje ponad 150 mln USD dziennie w imieniu międzynarodowych sprzedawców e-commerce. Przedsiębiorcy na całym świecie ufają, że PingPong Payments pomoże im zaoszczędzić na płatnościach transgranicznych, podatku VAT, płatnościach dla dostawców i nie tylko. Spółka współpracuje z renomowanymi markami, takimi jak Citibank, BNP Paribas, J.P. Morgan i Wells Fargo, które uzyskały licencje na skuteczne działanie i podlegają silnym ramom regulacyjnym i nadzorczym w Europie, USA i Azji.

Uncapped

Firma Uncapped powstała z poczucia frustracji z powodu istniejących opcji finansowania dostępnych dla europejskich przedsiębiorców. Od momentu powstania w 2019 roku przedsiębiorstwo może poszczycić się znaczącymi sukcesami. Niedawno firma została uznana za drugą najszybciej rozwijającą się technologię finansową w Europie, odnotowując wzrost o 554% w 2021 roku, w tym osiągając kamień milowy w postaci udzielenia pożyczek o wartości 12,5 mln USD 15 przedsiębiorstwom w ciągu jednego dnia.

SOURCE PingPong Payments