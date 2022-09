PingPong s'associe à Uncapped pour financer les entreprises en ligne

HANGZHOU, Chine, 29 septembre 2022 /PRNewswire/ -- PingPong Payments, l'une des principales solutions de paiement de bout en bout pour les entreprises internationales transfrontalières, a conclu un partenariat pour des services de prêt avec Uncapped, le premier fournisseur européen de financement basé sur les revenus.

Une fois que les commerçants en ligne ont établi une base commerciale stable et sont prêts à développer leurs activités, la liquidité financière devient souvent un défi qui met à l'épreuve leurs capacités, notamment la popularité de la marque, les stocks, la logistique et la gestion de la chaîne d'approvisionnement. La possibilité de disposer d'un canal de financement rapide et peu coûteux est un excellent moyen d'augmenter les chances de réussite des commerçants.

Grâce au nouveau partenariat entre PingPong et Uncapped, les clients de PingPong peuvent désormais financer leurs activités en ligne grâce à une avance de capital accordée par le partenaire de prêt Uncapped. Pour bénéficier d'une avance de 10 000 à 10 millions d'euros, il suffit de justifier de plus de six mois d'activité et de plus de 10 000 euros de revenus mensuels.

« Avec Uncapped, PingPong propose à ses clients une offre intéressante qui leur permet de bénéficier d'un soutien financier rapide, ce qui est essentiel pour leur réussite commerciale dans le monde du commerce électronique. Ce partenariat est une étape importante qui marque la volonté de PingPong de proposer des services complets aux commerçants en ligne en Europe », a déclaré Chunhe Zhang, directeur général de PingPong Europe.

« Nous sommes ravis de démarrer ce partenariat stratégique avec PingPong, un leader mondial des paiements en ligne. Notre collaboration fournit aux commerçants les modes de paiement, les outils et le capital dont ils ont besoin pour se développer. Uncapped a pour vocation d'aider les fondateurs à gagner, et notre offre combinée permettra aux entrepreneurs d'y parvenir », a ajouté Piotr Pisarz, PDG d'Uncapped.

À propos de PingPong Payments

PingPong Payments a été fondée en 2015 avec la mission d'aider les commerçants électroniques mondiaux à conserver une plus grande part de leurs profits, en leur offrant des taux plus avantageux que ceux des banques traditionnelles. En tant que partenaire de croissance multidimensionnel, la société sert plus d'un million de vendeurs en ligne dans le monde entier, a traité plus de 90 milliards de dollars de paiements transfrontaliers pour les commerçants électroniques à ce jour, et transfère plus de 150 millions de dollars par jour pour des commerçants électroniques internationaux. Les commerçants internationaux du monde entier font confiance à PingPong Payments pour les aider à économiser sur les paiements transfrontaliers, de TVA et de fournisseurs, et plus encore. PingPong travaille avec des marques réputées comme Citibank, BNB Paribas, J.P Morgan et Wells Fargo, qui détiennent des licences pour fonctionner efficacement et sont soumises à des cadres réglementaires et des cadres de surveillance rigoureux en Europe, aux États-Unis et en Asie.

À propos d'Uncapped

Uncapped est issu d'une frustration liée aux solutions de financement existantes pour les entrepreneurs européens. Depuis sa création en 2019, Uncapped a remporté d'importantes victoires. Récemment désignée comme la deuxième fintech à la croissance la plus rapide en Europe, la société a connu une croissance de 554 % en 2021, et a notamment franchi une étape importante en prêtant 12,5 millions de dollars de capital à 15 entreprises en une seule journée.

SOURCE PingPong Payments