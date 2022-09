Pini Group acquiert la société italienne Geodata, qui opère dans plus de 20 pays à travers le monde, entrant ainsi dans le domaine de l'énergie hydraulique à un moment clé pour le secteur énergétique mondial

Les 20 bureaux et succursales de l'entreprise de géotechnique historiquement basée à Turin, spécialisée dans la conception d'ouvrages souterrains et dans le secteur hydroélectrique, vont faire partie de Pini Group.

Grâce à cette transaction, Pini Group va accélérer sa croissance en renforçant sa présence internationale en tant que société de référence dans la conception, la gestion de la construction et les services de consultation pour les travaux souterrains.

LUGANO, Suisse, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Forte de plus de 70 ans d'expérience sur le marché local et international, la société d'ingénierie suisse Pini Group a acquis Geodata, une société de géo-ingénierie fondée à Turin en 1984 et active dans 20 pays, avec des filiales en Italie, en Algérie, en Argentine, en Australie, en Bolivie, au Brésil, au Canada, au Chili, en Équateur, en Grèce, en Inde, en Malaisie, au Népal, au Portugal, au Pérou et en Turquie, qui sont principalement impliquées dans la conception d'ouvrages souterrains et hydroélectriques.

Geodata's insignia will soon give way to Pini Group's.

Avec cette acquisition stratégique, Pini Group veut bénéficier du savoir-faire d'une entreprise qui, en 38 ans d'activité, a planifié et supervisé la construction de plus de 4000 km de tunnels et plus de 3500 projets mondiaux ayant trait aux métros, aux trains à grande vitesse ou traditionnels, aux routes et aux autoroutes, aux barrages et aux centrales hydroélectriques, ainsi qu'à la géologie et à l'environnement.

« Nous reconnaissons en Geodata un excellent joueur dans le domaine de l'ingénierie souterraine et de l'énergie hydraulique. Notre intention est de valoriser tous les atouts qui ont permis à cette entreprise de marquer l'histoire de l'ingénierie : de ses travailleurs à son réseau de fournisseurs et ses partenaires internationaux. Cette acquisition est basée sur des valeurs communes qui caractérisent les deux sociétés. Geodata et Pini ont toutes deux commencé comme des entreprises familiales qui, par leur travail acharné, leur dynamisme et leur quête d'excellence, sont devenues des acteurs mondiaux dans le secteur de l'ingénierie. De plus, l'acquisition de Geodata permet à Pini d'accéder au secteur des énergies renouvelables, en mettant un accent particulier sur l'hydroélectricité.

Dans la période fragile et transitoire que nous traversons actuellement, nous pouvons mettre à la disposition du secteur l'expérience et les connaissances d'un groupe dynamique, international et novateur. Nous unirons nos forces pour bâtir ensemble l'avenir de l'ingénierie. »

Andrea Galli, PDG de Pini Group

Parmi les projets qui ont fait de Geodata une référence dans le monde de l'ingénierie souterraine au fil des ans, il convient de mentionner la conception récente des six lignes de métro urbain d'Istanbul (encore en construction), l'extension de la ligne 5 du métro de São Paulo au Brésil et le tunnel souterrain du Maldonado à Buenos Aires.

Cette acquisition permettra une forte accélération des plans de développement de Pini Group, qui dépasse ainsi les 700 employés, et renforcera sa position de leader dans la conception, la gestion de la construction et les services de consultation.

Pini Group

Pini Group, une société fondée en Suisse et avec plus de 70 ans d'expérience sur le marché local et international, opère actuellement en Italie, Autriche, France, Portugal, Norvège, Israël, Australie, Brésil, et aux États-Unis avec environ 500 employés engagés dans la conception, la gestion de la construction et les services de consultation.

« Pini – Smart Engineering » résume les particularités de notre activité. Rapidité d'action, pragmatisme, efficacité et une touche d'élégance sont les éléments clés de notre stratégie. Face à un monde en évolution rapide et à un nombre croissant de défis, nous nous engageons à développer des solutions durables pour une société future.

