Pini Group adquire Geodata da Itália, que opera em mais de 20 países em todo o mundo, e entra no campo da energia hidrelétrica em um momento importante para o setor energético em todo o mundo

Os 20 diferentes escritórios e filiais da tradicional empresa de Turim líder em geoengenharia e especializada em projeto de obras subterrâneas e no setor hidrelétrico farão parte do Pini Group.

Com esta transação, o Pini Group acelera sua trajetória de crescimento, reforçando sua presença internacional como uma empresa de referência em serviços de projeto, gestão de construções e consultoria para obras subterrâneas.

LUGANO, Suíça, 22 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Com mais de 70 anos de experiência no mercado local e internacional, a empresa de engenharia nascida na Suíça Pini Groupadquiriu a Geodata, uma empresa de geoengenharia fundada em Turim em 1984 e ativa em 20 países, com subsidiárias na Itália, Argélia, Argentina, Austrália, Bolívia, Brasil, Canadá, Chile, Equador, Grécia, Índia, Malásia, Nepal, Portugal, Peru, e Turquia, que está envolvida principalmente no projeto de obras subterrâneas e hidrelétricas.

Com esta aquisição estratégica, o Pini Group quer beneficiar-se dos conhecimentos de uma empresa que nesses 38 anos de atividade planejou e supervisionou a construção de mais de quatro mil quilômetros de túneis e mais de 3.500 projetos em todo o mundo relacionados a metrôs, ferrovias tradicionais e de alta velocidade, estradas e rodovias, barragens e usinas hidrelétricas, bem como geologia e meio ambiente.

"Reconhecemos na Geodata uma excelente participante no mundo da engenharia subterrânea e da energia hidrelétrica. Nossa intenção é aprimorar todos os ativos que permitiram que essa empresa escrevesse a história da engenharia: desde seus funcionários até a rede de fornecedores e parceiros internacionais. Esta aquisição é baseada em valores comuns que caracterizam as duas empresas. A Geodata e a Pini começaram como empresas familiares, que, por meio de trabalho árduo, dinamismo e busca pela excelência, tornaram-se participantes globais no setor de engenharia. Além disso, a aquisição da Geodata permite à Pini acessar o setor de energia renovável, com foco específico na hidreletricidade.

No frágil e transitório momento que estamos enfrentando, podemos disponibilizar para o setor a experiência e o conhecimento de um grupo dinâmico, internacional e inovador. Uniremos forças para construirmos juntos o futuro da engenharia."

Andrea Galli, CEO do Pini Group

Entre os projetos que tornaram a Geodata excelência no mundo da engenharia subterrânea ao longo dos anos, vale mencionar o recente projeto das seis linhas de metrô em Istambul, ainda em construção, a extensão da Linha 5 do metrô de São Paulo no Brasil e do túnel subterrâneo no rio Maldonado em Buenos Aires.

A aquisição dará uma forte aceleração aos planos de desenvolvimento do Pini Group, que, assim, ultrapassa 700 funcionários, fortalece sua posição como uma empresa líder em serviços de projeto, gestão de construções e consultoria.

Pini Group

O Pini Group, uma empresa fundada na Suíça e com mais de 70 anos de experiência no mercado local e internacional, atualmente opera na Itália, Áustria, França, Portugal, Noruega, Israel, Austrália, Brasil e nos Estados Unidos com aproximadamente 500 funcionários envolvidos em serviços de design, gestão de construção e consultoria.

"Pini – Smart Engineering" resume as peculiaridades de nosso negócio. Agilidade de ação, pragmatismo, eficiência e um toque de elegância são os principais aspectos de nossa estratégia. Frente a um mundo em rápida mudança e um número crescente de desafios, estamos comprometidos em desenvolver soluções sustentáveis para uma sociedade futura.

