Pininfarina lance un concours de design pour un nouveau monde

Le design a la capacité d'innover continuellement tout en améliorant la vie des gens. Comme toute l'approche de la conception et de la vie a été remise en question ces derniers temps, Pininfarina, qui opère dans des domaines aussi variés que la conception de produits, l'architecture, les UX/UI et toutes les formes de transport, a été particulièrement sensible au type d'expériences futures que le design devrait offrir et que les gens pourraient vouloir repenser ou changer complètement après la pandémie.

Le concours invitera les nouvelles générations à repenser une manière positive de se déplacer et de vivre à l'avenir, en soumettant des projets où produit and expérience se rejoignent.

La participation au concours est gratuite pour toute personne de plus de 18 ans fréquentant les écoles suivantes : China Academy of Art (Chine), Université de Coventry (Royaume-Uni), FH JOANNEUM Industrial Design (Autriche), Hochschule München (Allemagne), IAAD - Université italienne de design (Italie), Istituto Europeo di Design - Turin (Italie), ISD Rubika (France/Inde), National Institute of Design Ahmedabad (Inde), Politecnico di Torino (Italie), PRATT Institute (États-Unis), Royal College of Art (Royaume-Uni), Strate School of Design (France), TsingHua University (Chine), Umeå Institute of Design- UID (Suède), USP (Brésil).

Jusqu'en mars 2021, les étudiants auront la possibilité de soumettre leurs solutions inspirées par trois thèmes différents :

· La mobilité individuelle intelligente : une nouvelle façon de se déplacer plus facile, rentable, respectueuse de l'environnement, sûre et confortable pour l'individu

· La mobilité sociale intelligente : une nouvelle façon de se déplacer ensemble, à savoir créer de nouvelles formes de mobilité collective qui favorisent le concept de partage et un mode de vie durable.

· Espaces intelligents : une nouvelle façon de vivre ensemble, à savoir créer un pavillon extérieur temporaire qui sera entièrement construit hors site grâce à des technologies de prototypage rapide, de fabrication numérique et/ou de robotique.

Le concours se termine le 31 mars 2021. Le gagnant de chaque catégorie se verra attribuer un stage de 6 mois dans les studios de design de Pininfarina à Turin, Miami et Shanghai.. Un prix spécial du président sera décerné aux travaux qui réservent une attention particulière aux valeurs du design de Pininfarina. Le prix spécial DesignWanted, qui récompense la meilleure vision architecturale, sera décerné avec la publication sur designwanted.com.

Plus d'infos : designcontest.pininfarina.com.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1317611/Pininfarina_Design_Contest.jpg

Related Links

https://pininfarina.it/



SOURCE Pininfarina