Pininfarina ruft Designwettbewerb zur Gestaltung einer neuen Welt ins Leben

Design hat die Fähigkeit, kontinuierlich innovativ zu sein und gleichzeitig für eine bessere Lebensqualität zu sorgen. Da in diesen Zeiten die gesamte Herangehensweise an das Design und das Leben in Frage gestellt wurde, hat Pininfarina, das in so unterschiedlichen Bereichen des Designs von Produkt über Architektur, UX/UI bis hin zu allen Transportmitteln tätig ist, ein besonderes Augenmerk auf die Erfahrungen, die das Design in Zukunft bieten soll und die die Menschen nach der Pandemie vielleicht überdenken oder komplett neu gestalten möchten.