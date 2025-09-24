PioCreat, 2025 Moskova Diş Hekimliği Fuarı'nda PioNext Mini Dental 3D Yazıcıyı Tanıttı

ŞENZHEN, Çin, 24 Eylül 2025 /PRNewswire/ -- 22-25 Eylül tarihleri arasında Crocus-Expo IEC'de düzenlenen 2025 Moskova Diş Hekimliği Fuarı (DENTAL EXPO), dijital diş hekimliği alanında dünyanın önde gelen oyuncularını bir araya getirdi. Bu prestijli etkinlikte ilk kez yer alan PioCreat , PioNext Mini Dental 3D Yazıcı'nın dünya prömiyerinin yanı sıra diğer gelişmiş modellerini de 7 numaralı salon, 097.2 numaralı stantta sergiledi.

PioCreat Booth & PioNext Mini Dental 3D Printer

Profesyonel bir 3D baskı çözümleri sağlayıcısı olan PioCreat, kliniklerin, laboratuvarların ve eğitim kurumlarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmış, dişçilik sektöründe yenilikçilik ve güvenilir performans konusunda güçlü bir itibar kazanmıştır. Yeni piyasaya sürülen PioNext Mini Dental 3D Yazıcı, diş hekimlerine kompakt, güçlü ve entegrasyonu kolay dijital araçlar sunma yolunda şirketin attığı en son adımdır.

PioNext Mini, yerden tasarruf sağlayan ve kürlemeyi tek bir cihaza entegre eden, taşımayı kolaylaştıran ve koltuk başı kullanım için ideal olan ultra kompakt, çanta tarzı bir dental 3D yazıcıdır (200 × 170 × 230 mm). Hız ve verimlilik için tasarlanan bu sistem, sadece 10 dakika içinde kron üretirken, diğer yaygın koltuk başı uygulamaları 30 dakika içinde tamamlanabilir ve bunların tümü hassas, estetik sonuçlar için ultra yüksek çözünürlükle gerçekleştirilir. İsteğe bağlı LD reçine haznesi ile klinisyenler, parlatma gerektirmeden yazıcıdan doğrudan pürüzsüz, yüksek saydamlıkta hizalayıcılar ve splintler elde edebilirler. Yeni ekran koruma teknolojisi ile donatılmış olup, ekran ömrünü de etkili bir şekilde uzatır.

PioCreat standında ziyaretçiler DJ89PLUS, D160 ve HALOT SKY 2025 gibi diğer gelişmiş modellerin yanı sıra PioNext Mini'nin hızını ve doğruluğunu canlı olarak deneyimledi. Katılımcılar gerçek zamanlı baskı sonuçlarını gözlemledi, yazılım işlevlerini inceledi ve teknik uzmanlarla görüşerek PioCreat'in hem klinikler hem de laboratuvarlar için sunduğu çözümlerin çok yönlülüğünü vurguladı.

İleriye baktığımızda, şirket inovasyona ve diş hekimliğinin dijital dönüşümüne olan bağlılığını sürdürmektedir. PioNext Mini'nin piyasaya sürülmesi bu yolculukta önemli bir adımdır ve PioCreat diş hekimlerini, distribütörleri ve iş ortaklarını demonstrasyonlar için randevu almaya, işbirliği fırsatlarını keşfetmeye ve çözümlerinin üretkenliği ve hasta bakımını nasıl iyileştirebileceğini deneyimlemeye davet ediyor.

PioCreat 3D Hakkında

2015 yılında Şenzhen'de kurulan PioCreat 3D, 3D baskı teknolojisinde dünya çapında bir öncü olup, en son teknolojiye sahip 3D yazıcılar, yazılımlar ve malzemelerin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi konusunda uzmanlaşmıştır. Dünya çapında üreticileri ve endüstrileri güçlendirmek için hem tüketici sınıfı hem de profesyonel sınıf 3D baskı çözümlerine adanmıştır.

PioCreat hakkında daha fazla bilgi için lütfen resmi web sitemizi ziyaret edin veya bizi Facebook, Instagram, X, YouTube ve Linkedin adreslerinden takip edin.

