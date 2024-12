Pionero de la publicidad hispana Alex López Negrete será incluido en la Clase del 2025 del Salón de la Fama de la Publicidad de la American Advertising Federation

HOUSTON, 12 de diciembre de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Alex López Negrete, presidente, director ejecutivo y cofundador de una de las principales agencias independientes de servicio completo de operación hispana del país, Lopez Negrete Communications , será incluido en la Clase del 2025 del American Advertising Federation Advertising Hall of Fame (Salón de la Fama de la Publicidad de la American Advertising Federation). El Salón de la Fama de la Publicidad reconoce a las figuras más exitosas e influyentes de la publicidad y se considera el honor más alto y respetado de la industria.

Alex López Negrete, presidente, director general y cofundador de Lopez Negrete Communications

Alex cofundó la agencia con su esposa y socia, Cathy, en 1985 con la visión inquebrantable que permanece hoy en día de cerrar la brecha entre las empresas estadounidenses y los consumidores hispanos con comunicaciones que empoderan a cada uno para lograr sus objetivos.

"Me siento completamente asombrado y muy agradecido", afirmó López Negrete. "El cien por ciento de este logro se debe al apoyo de mi querida compañera en la vida y en los negocios, Cathy, y a las personas talentosas y audaces que, durante décadas, han creado mucha magia para nuestros clientes. Como uno de los pocos latinos incluidos en la historia del Salón de la Fama de la Publicidad, este reconocimiento representa más que un logro personal. Es un testimonio del poder de la mercadotecnia multicultural auténtica y de la importancia de las diversas voces que dan forma al futuro de nuestra industria".

Con un profundo compromiso de comprender al consumidor hispano, Alex ha entrelazado el rico tapiz de esta comunidad en el tejido del ámbito publicitario y de la mercadotecnia de los Estados Unidos. Las campañas innovadoras de la agencia no solo han elevado las marcas y lanzado carreras, sino que también han fomentado una mayor comprensión y apreciación de los matices de la comunidad hispana. Alex y la agencia han representado y trabajado para un verdadero grupo estelar de la industria y el comercio estadounidenses, incluidos Bank of America , Hyundai Motor America , Mattress Firm , Baylor College of Medicine, Unilever , Total Wine and More , H-E-B, Microsoft , Verizon , Samsung , Walmart , McDonald's , Sam's Club , Phillips 66 Company , Motiva Enterprises LLC , Fiat Chrysler Automobiles, Dr Pepper Snapple Group, Kraft Foods y muchos otros.

"Mi éxito y el éxito de la agencia siempre han estado entrelazados con nuestro compromiso con el servicio comunitario, porque entendemos que nuestra responsabilidad se extiende más allá de la sala de juntas a las comunidades de las que venimos, representamos y servimos. Nuestros clientes entienden que hablar con un grupo demográfico específico en su idioma y cultura significa más que simplemente traducir un texto. Significa honrar y elevar las historias de nuestras comunidades. Incluso después de cuatro décadas en esta industria, siento que apenas estoy comenzando porque todavía hay muchas barreras que romper y caminos que forjar para la próxima generación de líderes publicitarios diversos", agregó.

Alex ha consolidado su compromiso de ser un defensor principal de la representación hispana en la mercadotecnia y en la cultura. Más recientemente, fue honrado por la Association of National Advertiser's (ANA) Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) con un Trailblazer Award que honra a personas excepcionales que superan los límites sin temor y quienes han revolucionado el mundo de la mercadotecnia. Fue incluido en el Salón del Fama del Culture Marketing Council, recibió el Mosaic Champion Award de la Federación Americana de Publicidad del Décimo Distrito, el National Minority Supplier Diversity Council Leadership Award, el Honorary Chairman's Award de la Cámara de Comercio Hispana de Houston y el primer Lifetime Achievement Award del Houston Chapter de la Association of Women in Radio and Television. Él y su esposa fueron nombrados Campeones Sobresalientes de la Diversidad por el Houston Business Journal y recibieron el Mosaic Champion Award de la American Advertising Federation por marcar una diferencia positiva en la vida de las personas a su alrededor a través de la justicia social, la igualdad, la diversidad y la inclusividad.

Alex se enorgullece de apoyar a la comunidad donde vive y trabaja. Es miembro de la junta directiva del American Institute for Public Service, forma parte de la junta directiva del Alley Theater, Greater Houston Partnership , Latino Donor Collaborative y Houston Landing . Es miembro fundador de la ANA's Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) y expresidente del Hispanic Marketing Council (anteriormente la Asociación de Agencias de Publicidad Hispanas). Para continuar con el legado de excelencia y crear oportunidades y abrir puertas para el talento emergente, los López Negrete, en asociación con la Fundación de Educación Publicitaria de Houston, establecieron el Lopez Negrete Hispanic Marketing Education Fund (Fondo de Educación de Marketing Hispano Lopez Negrete) que proporciona importantes becas a estudiantes interesados en el marketing o la publicidad hispana.

Los galardonados al Salón de la Fama de la Publicidad de este año fueron elegidos después de una rigurosa revisión supervisada por un consejo de jueces compuesto por un apreciado grupo de líderes de la industria y otros miembros del Salón de la Fama. Entre otros galardonados también se encuentran:

Linda Boff, directora ejecutiva, Said Differently

directora ejecutiva, Said Differently John Hayes , socio ejecutivo de Ethos Capital, anteriormente de American Express

socio ejecutivo de Ethos Capital, anteriormente de American Express David Lubars, director creativo , BBDO

director creativo BBDO Raja Rajamannar, director ejecutivo de marketing y comunicaciones, Mastercard

director ejecutivo de marketing y comunicaciones, Mastercard Lisa Sherman, presidenta y directora ejecutiva, The Ad Council

presidenta y directora ejecutiva, The Ad Council Rishad Tobaccowala , autor, orador, asesor, anteriormente en Publicis Groupe

, autor, orador, asesor, anteriormente en Publicis Groupe Susan Wojcicki (1968-2024), directora ejecutiva, YouTube

(1968-2024), directora ejecutiva, YouTube Mars, Inc., líder mundial de bienes de consumo empaquetados

En sus más de 70 años, solo 288 leyendas de la publicidad y 13 empresas globales han sido elegidas para el Salón de la Fama de la American Advertising Federation. Los homenajeados del 2025 serán festejados en una ceremonia de gala el 24 de abril de 2025 en Cipriani Wall Street en la ciudad de Nueva York. La ceremonia es ampliamente considerada como la noche más importante de la publicidad.

"La celebración de la incorporación al Salón de la Fama de la Publicidad de la AAF es la 'noche más importante de la publicidad'", dijo Steve Pacheco, presidente y director general de la American Advertising Federation, "y una de las maneras en que celebramos esta increíble y siempre cambiante industria en la que trabajamos, y a los clientes para los que trabajamos".

Para obtener más información sobre la gala de inducción al Salón de la Fama de la Publicidad, visite aaf.org/ahof .

ACERCA DE LOPEZ NEGRETE COMMUNICATIONS

Lopez Negrete Communications se destaca por ser una de las principales agencias de servicio completo, de propiedad y gestión hispana y de más larga trayectoria de los Estados Unidos. La agencia se especializa en brindar servicios de marketing a corporaciones que desean llegar y atraer al amplio e influyente segmento del consumidor hispano de los Estados Unidos. Fundada en 1985 por Alex y Cathy López Negrete, la agencia ofrece liderazgo intelectual y una amplia gama de servicios de marketing, publicidad y comunicaciones. Entre la extensa variedad de servicios que ofrece, se incluyen planificación estratégica, estrategia de marca, creativo y producción, investigación y conocimiento del consumidor, compra y planificación de medios de comunicación, servicios de marketing digital, móvil y de redes sociales, relaciones públicas y promociones. Con una extensa y galardonada trayectoria de 39 años, Lopez Negrete cuenta entre sus clientes con algunas de las corporaciones más grandes de la nación y sus prestigiosas marcas, como Bank of America, McDonald's, Hyundai Motor America, Baylor College of Medicine, Mattress Firm, Phillips 66 Company, Motiva Enterprises LLC y Total Wine & More. Con oficinas corporativas en Houston, Texas, Lopez Negrete emplea a cerca de 100 profesionales dedicados y comprometidos a entregar un Máximo Rendimiento De Inteligencia Cultural (Maximum Return On Cultural Intelligence™), además de ser una agencia socia fundadora del Hispanic Marketing Council y de AIMM (Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing) de la ANA (Association of National Advertisers).

ACERCA DEL SALÓN DE LA FAMA DE LA PUBLICIDAD

El Salón de la Fama de la Publicidad, organizado por la AAF desde 1949, ayuda a la organización a mantener muchas de sus iniciativas clave durante todo el año en torno a la educación, la diversidad, la promoción de base y el desarrollo profesional. La inducción al Salón de la Fama de la Publicidad celebra a las figuras más consumadas y legendarias de la publicidad. Desde sus importantes contribuciones a la industria de la publicidad hasta su participación filantrópica personal, los homenajeados han sembrado el precedente por el cual se miden los grandes líderes y los logros en la actualidad.

ACERCA DE LA AAF

La Junta Directiva de la American Advertising Federation (Federación Americana de Publicidad, o AAF) guía y supervisa los eventos e iniciativas emblemáticos de la Federación, incluidos el Advertising Hall of Fame (Salón de la Fama de la Publicidad), el Advertising Hall of Achievement (Salón de los Logros de la Publicidad), los American Advertising Awards (Premios Americanos de Publicidad), el Advertising Day on the Hill (Día de la Publicidad en la Colina), el Most Promising Multicultural Students Program (Programa de Estudiantes Multiculturales Más Prometedores) y las HBCU for Advertising (HBCU para la Publicidad), todos sirviendo a los más de 35,000 miembros profesionales de la Federación en todo el país, más de 4,000 estudiantes y educadores, y más de 60 miembros corporativos que abarcan empresas de medios y tecnología, anunciantes y agencias. Establecida en 1905, la American Advertising Federation actúa como la "Voz unificadora de la publicidad". Visite https://aaf.org/

