Pipefy Alcança Nível Gold no PMI Citizen Developer Partner Program

A plataforma de automação low-code atinge o nível mais alto de certificação oferecido pela organização líder em gestão de projetos

SÃO FRANCISCO, 10 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy , a plataforma low-code de automação de processos que proporciona autonomia para profissionais não técnicos automatizarem seus próprios fluxos de trabalho com segurança, alcançou o nível Gold no Citizen Developer Partner Program, do Project Management Institute (PMI). O nível "Gold" é o mais alto do programa, e reflete o comprometimento da Pipefy em permitir o desenvolvimento de aplicativos sem a necessidade de programação (o chamado Citizen Development).

"Até agora, as empresas não tinham uma ferramenta que pudesse contemplar tanto a necessidade de velocidade e adaptabilidade das equipes de negócios quanto a de reforçar a segurança e o compliance do time de TI", afirmou Ananth Avva, Presidente e COO da Pipefy.

"A automação low-code muda essa dinâmica de modo que, quando os citizen developers usam uma plataforma segura e low-code, as necessidades das unidades de negócios e das suas equipes de TI podem ser conciliadas. Nossa parceria com o PMI nos permite entender melhor os citizen developers e aborda pontos problemáticos na plataforma de automação de processos low-code que a Pipefy oferece. Assim, podemos ajudar as empresas em seus processos de transformação digital", completa Ananth.

Segundo as previsões da consultoria Gartner, pelo menos 65% de todos os aplicativos de negócios serão criados com tecnologias low-code até 2024. A Pipefy está comprometida com a adoção segura e escalável das ferramentas no-code e low-code, e estimula unidades de negócios e gestores de processos a se juntarem às equipes de TI para resolverem a crescente demanda por desenvolvimento de aplicativos corporativos.

Como parceiro de nível Gold, 25% de todos os profissionais da Pipefy são certifizados pelo PMI em Citizen Development. Em março, a Pipefy se juntou ao PMI na PMXPO para discutir como as empresas podem aumentar sua eficiência e reduzir custos usando ferramentas low-code para automação de fluxos de trabalho e para automação de processos de negócios.

Sobre a Pipefy

Pipefy é a plataforma para automação de processos de negócio que aumenta a produtividade dos times, centraliza dados e padroniza processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente e muito mais. Por meio de processos automatizados e uma plataforma low-code, o Pipefy aumenta a velocidade, a visibilidade e oferece resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia. Traga a transformação digital para a sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. Experimente o Pipefy hoje mesmo !

Sobre o Project Management Institute (PMI)

O Project Management Institute (PMI) é a associação profissional líder mundial para uma comunidade global crescente de milhões de profissionais de projetos e agentes de mudança em todo o mundo.

Como a maior autoridade mundial em gerenciamento de projetos, o PMI capacita as pessoas a transformar ideias em realidade por meio de apoio global, networking, colaboração, pesquisa e educação. O PMI prepara organizações e indivíduos em cada estágio de sua jornada de carreira para trabalhar de forma mais inteligente, para que possam impulsionar o sucesso em um mundo de mudanças.

Com base em um legado orgulhoso desde 1969, o PMI é uma organização "com um propósito" que trabalha em quase todos os países do mundo para desenvolver carreiras, fortalecer o sucesso organizacional e capacitar os agentes de mudança com novas habilidades e formas de trabalhar para maximizar seu impacto. As ofertas do PMI incluem padrões reconhecidos globalmente, certificações, cursos online, liderança de pensamento, ferramentas, publicações digitais e comunidades.

