Pipefy está entre as quatro empresas de software com colaboradores mais ativos nas redes sociais

A plataforma de automação de processos low-code chegou à marca de 40,14% dos seus colaboradores compartilhando conteúdos da empresa no LinkedIn, segundo estudo da DSMN8

SÃO FRANCISCO, 14 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pipefy , a plataforma low-code para automação de processos de negócio que empodera profissionais a transformar suas rotinas de trabalho, alcançou a 4ª colocação no ranking The USA's Most Active Computer Software Professionals on Social , elaborado pela DSMN8. O estudo da empresa de tecnologia, publicado em abril de 2022, mediu o percentual de funcionários que compartilhavam conteúdo da empresa no LinkedIn nos 30 dias anteriores. A Pipefy alcançou 40,14% nesse índice, enquanto a 1ª colocada no ranking obteve 45,85%.

"Essas empresas lideraram o ranking porque seus funcionários engajados compartilharam conteúdo consistentemente com suas redes, ajudando a aumentar o reconhecimento da marca, o compartilhamento do seu tom de voz e outras métricas importantes de desempenho nas mídias sociais", informou a conta da DSMN8 no LinkedIn. O relatório considerou apenas empresas com mais de 500 funcionários no LinkedIn.

Um relatório semelhante foi divulgado em setembro de 2021, mas esta é a primeira vez que o Pipefy aparece no top 10. De acordo com a DSMN8, a participação média dos funcionários do setor em todas as regiões foi de 14,19%. "Este prêmio reflete nosso orgulho de trabalhar no Pipefy e tudo o que estamos construindo como empresa e como produto", afirmou Marina Agranionih, Coordenadora de Cultura e Branding do Pipefy. "Quando vemos nossos funcionários compartilhando organicamente nosso conteúdo, bem como suas experiências na empresa, sabemos que eles têm orgulho de ser Honey Badgers e de trabalhar na Pipefy."

Depois de muitas conquistas significativas em 2021 , a Pipefy recentemente foi nomeada 'Melhor Empresa e Equipes' em quatro categorias principais pela Comparably - Best Company Oulook (empresas com melhores perspectivas), Best Company Bay Area (melhores empresas na região da baía de San Francisco), Melhores Equipes de Engenharia e Melhores Equipes de Marketing. Os prêmios foram divulgados depois que a Comparably analisou milhões de avaliações de funcionários de dezenas de milhares de empresas em todo o mundo.

Pipefy é o software de gerenciamento de workflows que aumenta a produtividade de equipes, centralizando dados e padronizando processos para equipes como Financeiro, RH, Atendimento ao Cliente, e também para que aqueles que solicitam serviços, processam solicitações e gerenciam a operação sejam mais eficientes. Por meio de fluxos de trabalho automatizados e uma plataforma no-code/low-code, a Pipefy aumenta a velocidade e a visibilidade, oferecendo resultados de maior qualidade com fluxos de trabalho personalizáveis e prontos para uso. A empresa está sediada em São Francisco, Califórnia. Transforme digitalmente sua equipe em questão de horas, não semanas ou meses. Experimente Pipefy hoje mesmo!

A DSMN8 é uma empresa de tecnologia fundada em 2016, que ajuda as marcas a aumentar o engajamento de seus funcionários, facilitando a criação, curadoria e compartilhamento de conteúdo nas mídias sociais. O software permite que esses colaboradores se tornem vozes influentes das marcas. Além da criação e curadoria de conteúdo, a plataforma também aposta na gamificação para recompensar, estimular e reconhecer a participação dos usuários, e permite que os líderes obtenham informações em tempo real sobre o que está sendo compartilhado através de análises completas.

