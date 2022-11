Piramal Critical Care (PCC) s'engage à réduire son empreinte environnementale et à se développer de manière responsable grâce à des opérations durables

Le rapport sur le développement durable de Piramal Pharma Ltd (PPL) pour l'exercice 2021-2022 décrit la démarche ESG de PPL et l'intégration des pratiques de durabilité dans toutes ses activités, y compris PCC

MUMBAI, Inde, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Critical Care (PCC) a intégré son cadre de durabilité à sa stratégie ainsi qu'à ses pratiques commerciales quotidiennes. Dans le cadre de cet effort, la politique environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) de PCC couvre les pratiques durables et respectueuses de l'environnement dans les domaines de la gestion de l'énergie et des déchets, la gestion du changement climatique, la réduction des gaz à effet de serre (GES), la gestion de l'eau, l'évaluation des fournisseurs et l'intégration de la durabilité dans nos opérations afin d'assurer une amélioration continue de nos performances et de l'engagement des employés. PCC est l'activité complexe de produits génériques hospitaliers de Piramal Pharma Limited (PPL). L'engagement de PCC en faveur de la durabilité s'inscrit dans l'objectif global d'intégrer les pratiques durables dans toutes les activités de PPL, tel qu'énoncé dans le rapport sur le développement durable de PPL pour l'exercice 2021-2022.

Piramal Pharma Limited: ESG Strategy

Peter DeYoung, PDG de Global Pharma, a déclaré : « Notre trajectoire de croissance est guidée par des principes commerciaux responsables. Notre deuxième rapport sur le développement durable témoigne de l'avancement de cette démarche et fournit à nos parties prenantes une vision transparente de nos performances ESG. »

Notre objectif

Dans le cadre de la stratégie ESG, l'un des principaux domaines d'intérêt de Piramal est celui des initiatives de durabilité. Nous avons établi des objectifs limités dans le temps pour examiner notre profil énergétique et d'émissions de GES et élaborer un plan de décarbonisation afin de réduire nos émissions de GES de scope 1, 2 et 3. Nous nous efforçons également de maximiser la couverture verte sur nos sites d'exploitation. La société prend aussi des initiatives pour réduire la consommation d'énergie et gérer les systèmes énergétiques en mettant en œuvre des équipements et des appareils écoénergétiques, le cas échéant. La gestion de l'eau, l'absence de déchets dangereux incinérables dans les décharges et l'élimination des déchets non dangereux sont également des domaines prioritaires des plans ESG de la société. Nos installations utilisent des techniques durables et respectueuses de l'environnement.

Gestion de l'énergie

La gestion de l'énergie est l'un de nos principaux domaines d'intérêt en raison de son influence directe sur les émissions et les coûts associés à nos activités. Nous avons mis en œuvre des mesures visant à améliorer l'efficacité énergétique de nos activités par l'amélioration des processus, l'augmentation de la part des énergies renouvelables, la technologie, l'absorption et l'optimisation de la consommation d'énergie provenant de sources traditionnelles. Ces interventions nous aideront à réduire les émissions et l'empreinte carbone au cours des prochaines années.

Gestion du changement climatique

Nos efforts et nos actions visent continuellement à réduire nos émissions de scope 1 et 2. Les émissions de GES sont principalement générées directement par la consommation de gaz naturel utilisé pour chauffer les installations, créer de la vapeur de procédé et indirectement par l'achat d'électricité. Un système de fabrication fermé, associé à une ligne d'emballage automatisée dans notre installation de Bethléem est conçu pour éliminer/réduire la manipulation ouverte. Ces mesures contribuent à réduire les émissions de GES et les effets négatifs sur l'écologie. Nous surveillons et contrôlons les émissions atmosphériques de nos installations, en veillant à ce qu'elles respectent les limites réglementaires autorisées par les permis environnementaux du site.

Gestion de l'eau

Nous explorons de nouvelles technologies et cherchons à développer des solutions de conservation de l'eau afin de réduire notre consommation d'eau douce. Nous prévoyons d'effectuer un audit sur l'utilisation de l'eau pour tous les sites, ce qui nous permettra d'identifier les domaines où il y a lieu d'améliorer l'efficacité, de réduire l'utilisation et d'envisager des options de recyclage. Au cours de l'exercice 2021-2022, la consommation totale d'eau de nos sites de production a diminué de 8 %.

Gestion des déchets

Tous nos sites ont adopté la hiérarchie des déchets 5R (réduire, réutiliser, recycler, récupérer et repenser) pour la gestion des déchets afin de parvenir à une réduction nette des déchets. Cette approche repose sur le principe selon lequel une gestion responsable des déchets commence par une réduction de la consommation lorsque cela est possible, de façon à produire moins de déchets. Lorsque la réduction des déchets n'est pas appropriée ou réalisable, des méthodes d'élimination, y compris la transformation directe des déchets en énergie ou celles qui offrent des crédits de génération de méthane, sont envisagées.

Engagement des employés dans les initiatives de durabilité

Nous pensons qu'il faut inculquer un sentiment d'appartenance à nos employés. Notre initiative « Ideas to Excellence » (Des idées pour l'excellence) (i2e) encourage les employés à partager leurs idées sur des façons innovantes d'améliorer et de renforcer nos activités.

Principaux faits saillants environnementaux du rapport sur le développement durable de Piramal Pharma Ltd (PPL) pour l'exercice 2021-2022

Augmentation de l'utilisation des énergies renouvelables en remplaçant le charbon par des bio-briquettes, en installant des panneaux solaires sur les toits, en remplaçant les technologies moins efficaces par des éclairages LED et en utilisant l'énergie hydroélectrique

Contrôle des émissions à l'aide de contrôles de processus et de technologies, notamment la couverture d'azote, les systèmes efficaces d'épuration des gaz, les condenseurs à plusieurs étages, les filtres à manche et les précipitateurs électrostatiques

Mise en œuvre de programmes de plantation d'arbres sur l'ensemble des sites ; nos sites de production comptent actuellement plus de 82 000 arbres

L'absorption de technologies pour l'efficacité énergétique et la réduction des gaz à effet de serre

Cadre stratégique ESG de Piramal

Ce cadre comporte 12 domaines d'intérêt qui guident les impératifs stratégiques et opérationnels de PPL. Pour consulter la stratégie, le cadre et les objectifs ESG de la société, veuillez télécharger le rapport complet : rapport sur le développement durable de PPL pour l'exercice 2021-2022.

À propos de Piramal Critical Care :

Piramal Critical Care (PCC) est un leader mondial dans l'anesthésie, la gestion de la douleur et la thérapie intrathécale. PCC est présent dans plus de 100 pays, notamment aux États-Unis et en Europe. Notre portefeuille de produits comprend des anesthésiques par inhalation, des médicaments injectables contre la douleur et l'anesthésie, des anti-infectieux, des médicaments injectables pour le coma myxœdémateux, la thérapie intrathécale pour la gestion de la spasticité et des expanseurs du volume plasmatique. Piramal Critical Care dispose de solides capacités de fabrication et de développement de processus avec des installations de fabrication de pointe à Bethlehem, Pennsylvanie, aux États-Unis, et à Telangana, en Inde, qui sont inspectées par la FDA des États-Unis, la MHRA du Royaume-Uni et d'autres organismes de réglementation, et s'associe à des organisations de développement et de fabrication pharmaceutiques de premier plan dans le monde entier. Pour en savoir plus et vous tenir au courant, consultez les liens suivants : www.piramalcriticalcare.com

À propos de Piramal Pharma Ltd. :

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635), une société pharmaceutique mondiale de premier plan, offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare qui vend des produits sans ordonnance. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, grâce à un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie du médicament, aux innovateurs et aux sociétés de génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

