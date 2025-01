Piramal Pharma Limited annonce ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de l'exercice 2025

Organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) :



- L'activité CDMO a enregistré une croissance du chiffre d'affaires de l'ordre de 15 % au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2025, grâce à la poursuite de la progression de la fabrication commerciale sous brevet et de l'activité de production de principes actifs génériques - Expansion des capacités en temps utile et efforts ciblés en matière de développement des affaires1 entraînant une croissance des appels d'offres en glissement annuel, mais la prise de décision des clients est prolongée - Amélioration continue de la marge EBITDA en glissement annuel grâce à une meilleure répartition des revenus et à des initiatives visant à améliorer les stratégies d'approvisionnement, l'optimisation des coûts et l'excellence opérationnelle. - Nous avons maintenu notre niveau de qualité, le meilleur de sa catégorie, en réussissant 365 inspections réglementaires (dont 45 inspections de la FDA américaine) et plus de 1 800 audits de clients depuis l'exercice 2012. - Nous avons converti la chaudière à vapeur alimentée au charbon de notre installation de Digwal pour qu'elle fonctionne avec des briquettes de biomasse, une source de combustible neutre en carbone. Cela devrait permettre d'éliminer environ 24 000 tCO2eq d'émissions de gaz à effet de serre par an, ce qui représente environ 17 % des émissions totales. - Financement des biotechnologies - Le financement pour AC2024 s'est amélioré par rapport à AC2023, suffisamment pour reconstituer la trésorerie des biotechnologies, mais pas assez pour accélérer les dépenses de R&D.



Génériques hospitaliers complexes (CHG) :



- Les ventes d'anesthésie par inhalation (AI) aux États-Unis enregistrent une croissance saine en volume, grâce aux commandes de sévoflurane et d'isoflurane. - L'expansion des capacités à Dahej et Digwal est en cours pour saisir les opportunités que présente l'AI sur les marchés du reste du monde. Augmentation mensuelle de la production

- Maintien de notre première place aux États-Unis pour le sévoflurane (plus de 40 % de parts de marché1) et pour le baclofène intrathécal (plus de 70 % de parts de marché1). Mitigo (sulfate de morphine par voie intrathécale) a également enregistré une croissance encourageante au cours du trimestre

- Maintien des marges EBITDA – Les initiatives d'optimisation des coûts dans les domaines de l'approvisionnement, de la fabrication, de la distribution et de l'excellence opérationnelle ont porté leurs fruits.



Soins de santé aux consommateurs en Inde (ICH) :



- L'activité ICH a enregistré une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires au cours du troisième trimestre et des neuf premiers mois de l'exercice 2025, malgré la tiédeur de la demande des consommateurs dans le secteur - Les marques dominantes ont connu une croissance de 19 % en glissement annuel au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2025, grâce aux bonnes performances de Little's, Polycrol et CIR. Ls marques dominantes ont contribué à 48 % des ventes totales conformes aux normes de l'ICH - Si l'on exclut la gamme i, qui a été affectée par le contrôle réglementaire des prix, la croissance des marques dominantes a été d'environ 26 % pour les neuf premiers mois de l'exercice 2025. - Ajout de 16 nouveaux produits et de 23 nouvelles UGS au cours des 9 premiers mois de l'exercice 2025 - Lancement de notre nouvelle campagne médiatique avec Mrunal Thakur pour Lacto Calamine - Les ventes dans le domaine de l'e-commerce ont augmenté de plus de 40 % en glissement annuel au cours du troisième trimestre de l'exercice 2025 et ont contribué à hauteur de 20 % aux ventes ICH. Présent sur plus de 20 plateformes d'e-commerce