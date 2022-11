Piramal Pharma Limited annuncia il bilancio consolidato del secondo trimestre e della prima metà dell'esercizio finanziario 2023

MUMBAI, India, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), azienda farmaceutica leader a livello globale, ha annunciato oggi il suo bilancio consolidato per il secondo trimestre (Q2) e prima metà dell'esercizio finanziario (H1) conclusosi il 30 settembre 2022.

Dati finanziari consolidati (In crore di INR)

Informazioni dettagliate Su base trimestrale Secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 Secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2022 Crescita su base annua Primo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 Crescita su base trimestrale Proventi da attività operative 1.720 1.578 9 % 1.482 16 % Sviluppo e produzione su commessa (CDMO) 940 886 6 % 770 22 % Attività generica ospedaliera complessa 562 500 12 % 508 11 % Consumer Healthcare in India 227 192 18 % 211 7 % Utile al lordo di interessi, imposte ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) 219 214 2 % 89 146 % Margine EBITDA (%) 13 % 14 % 6 % PAT -37 37 -109

6 %

PAT -37 37

-109



Nota: i dati finanziari dell'esercizio precedente (esercizio finanziario 2022) non includono le operazioni

sotto controllo non congiunto e quindi i dati finanziari a/a non sono del tutto comparabili. Inoltre, il primo trimestre dell'esercizio finanziario 2023

include un impatto una tantum e non ricorrente del margine di inventario, per cui i dati finanziari

su base trimestrale non sono del tutto comparabili. Per una spiegazione dettagliata e per i dati finanziari comparabili

si rimanda alle pagine 3 e 4.

Punti salienti relativi alla prima metà dell'esercizio finanziario 2023

I proventi da attività operative sono cresciuti dell'11%, raggiungendo i 3.202 crore di INR rispetto ai 2.889 crore di INR della prima metà dell'esercizio finanziario 2022.

- L'attività relativa allo sviluppo e alla produzione su commessa (CDMO ) è cresciuta del 12% su base annua

- L'attività generica ospedaliera complessa è cresciuta dell'11% su base annua

- L'attività del segmento Consumer Healthcare in India è cresciuta del 12% su base annua

di INR rispetto ai di INR della prima metà dell'esercizio finanziario 2022. - L'attività relativa allo sviluppo e alla produzione su commessa (CDMO L'attività generica ospedaliera complessa è cresciuta dell'11% su base annua - L'attività del segmento Consumer Healthcare L'EBITDA normalizzato nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023 è stato di 376 crore di INR con un margine EBITDA del 12%

crore INR EBITDA Le spese in conto capitale per la prima metà dell'esercizio finanziario 2023 sono state pari a 427 crore di INR

INR Nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023 sono state superate con successo 22 ispezioni normative e 111 audit di clienti.

Pubblicazione del Bilancio di sostenibilità di Piramal Pharma per l'esercizio finanziario 2021-2022

Nandini Piramal, Presidente di Piramal Pharma Limited, ha dichiarato: "Annunciamo il nostro primo bilancio in seguito alla scissione come azienda indipendente e specializzata nel settore farmaceutico. Negli ultimi 10 anni, abbiamo compiuto diverse scelte strategiche che hanno contribuito a far crescere e ad espandere il nostro business e ad affermare Piramal Pharma (PPL) come leader mondiale nel settore farmaceutico.

Nel trimestre e nel semestre conclusosi a settembre 2022, la nostra attività ha ottenuto una buona tenuta nonostante le molteplici sfide interne ed esterne. Prevediamo di ottenere una performance nettamente migliore nella seconda metà dell'esercizio finanziario in corso. Storicamente abbiamo registrato un maggiore innalzamento delle vendite e dei profitti nella seconda metà dell'anno e quest'anno non è da meno.

Il nostro obiettivo è di espandere tutte le nostre attività in modo significative nel medio termine e abbiamo messo in atto importanti leve di crescita per ciascuna di esse. Continuiamo a investire per promuovere la crescita di tali attività".

Dati operativi salienti del secondo trimestre e della prima metà dell'esercizio finanziario 2023

Sviluppo e produzione su commessa (CDMO) : Assistiamo al forte afflusso di Richieste di offerta (RFP) e all'aumento degli audit dei clienti, che tuttavia stanno rallentando il processo decisionale a causa delle pressioni macroeconomiche.

Compensiamo alle pressioni inflazionistiche attraverso un oculato aumento dei prezzi, l'ottimizzazione dei costi e misure mirate all'eccellenza operativa

Manteniamo l'altissima qualità dei risultati raggiunti superando con successo oltre 20 ispezioni normative e più di 100 audit dei clienti nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023

Continuiamo a puntare sulla crescita degli investimenti, come da piano. Abbiamo già annunciato una crescita degli investimenti di 157 milioni di dollari da completare nei prossimi 18-24 mesi

Siamo alla ricerca di fornitori alternativi per creare una catena di approvvigionamento resiliente e contrastare le interruzioni della stessa

L'integrazione delle recenti acquisizioni procede secondo i piani Complessi ospedalieri generici (CHG): Le vendite di prodotti per l'anestesia per inalazione (IA) sul mercato statunitense procedono a gonfie vele, con una continua crescita dei volumi che ha portato ad un aumento della quota di mercato

Abbiamo ampliato la portata dei prodotti per l'anestesia per inalazione (IA) in India per soddisfare la crescente domanda dei mercati non statunitensi

La gamma di prodotti intratecali negli Stati Uniti ha continuato a detenere una quota di mercato di primo piano

L'ampia pipeline di nuovi prodotti è costituita da 37 referenze in varie fasi di sviluppo

Sono stati lanciati 3 prodotti nel corso della prima metà dell'esercizio finanziario 2023, tra cui una siringa preriempita (PFS) in Germania. 8 referenze dovrebbero essere lanciate in vari mercati mirati nel corso del terzo trimestre dell'esercizio finanziario 2023, in base al calendario delle gare d'appalto India Consumer Healthcare (ICH): 10 nuovi prodotti e 11 nuove referenze lanciate nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023

Proseguiamo gli investimenti commerciali e nei media per stimolare la crescita dei marchi più importanti

Marchi più importanti: Lacto Calamine, Littles, Polycrol, Tetmosol e I-range, cresciuti del 40% su base annua nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023

I marchi più importanti rappresentano il 42% delle vendite totali di ICH nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023

L'e-commerce contribuisce al 15% dell'attività totale e ha registrato una crescita di oltre il 40% su base annua nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023

I marchi chiave , Littles e Lacto Calamine , hanno registrato una forte crescita rispettivamente del 67% e del 45% nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023, grazie ai nuovi lanci e all'eccellente trazione nell'e-commerce.

, hanno registrato una forte crescita rispettivamente del 67% e del 45% nella prima metà dell'esercizio finanziario 2023, grazie ai nuovi lanci e all'eccellente trazione nell'e-commerce. La grande distribuzione comprende 200.000 punti vendita e oltre 12.000 negozi al dettaglio organizzati. Siamo presenti anche su tutte le principali piattaforme elettroniche

Abbiamo lanciato un'esclusiva piattaforma D2C, Wellify.in, dedicata a tutte le offerte relative ai marchi di salute e benessere

Bilancio consolidato e del conto economico consolidato (In crore di INR) Dati finanziari

Informazioni dettagliate Su base trimestrale Su base semestrale Secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 Secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2022 Variazione su base annua Primo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 Variazione su base trimestrale annualizzata Prima metà dell'esercizio finanziario 2023 Prima metà dell'esercizio finanziario 2022 Variazione su base annua Proventi da attività operative 1.720 1.578 9 % 1.482 16 % 3.202 2.889 11 % Altri redditi 46 18 158 % 72 -36 % 118 37 218 % Totale dei ricavi 1.766 1.595 11 % 1.554 14 % 3.320 2.926 13 % Costo dei materiali 664 606 10 % 574 16 % 1.238 1.064 16 % Spese dei dipendenti 470 400 18 % 461 2 % 931 790 18 % Altre spese 413 375 10 % 430 -4 % 844 709 19 % Utile al lordo di interessi, imposte ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) 219 214 2 % 89 146 % 308 363 -15 % Spese di interesse 83 49 69 % 62 33 % 145 91 60 % Ammortamento 166 138 20 % 162 3 % 328 274 20 % Quota di pertinenza del risultato del periodo delle società collegate 11 16 -32 % 20 -44 % 31 31 1 % Utile al lordo delle imposte -19 44

-115

-134 29

Imposte 11 7 58 % -6

5 5 -9 % Utile netto al netto delle imposte -30 37

-109

-139 24

voci di natura straordinaria 7 0

0

7 15 -54 % Utile al netto delle imposte considerando le voci di natura straordinaria -37 37

-109

-146 9



Nota: i dati finanziari del secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 non sono del tutto paragonabili a quelli del secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2022 e del primo trimestre dell'esercizio finanziario 2023. Analogamente, i dati finanziari della prima metà dell'esercizio finanziario 2023 non sono del tutto paragonabili a quelli della prima metà dell'esercizio finanziario 2022

Il 12 agosto 2022, l'Onorevole National Company Law Tribunal (NCLT) ha approvato il regime composito di scissione delle attività farmaceutiche da Piramal Enterprises Ltd (PEL) a Piramal Pharma Ltd. e l'amalgama delle società interamente controllate da PPL, Hemmo Pharmaceuticals Pvt Ltd (HPPL) e Convergence Chemical Pvt Ltd (CCPL), con una data di riferimento del 1°aprile 2022.

Di conseguenza, il bilancio di PPL è stato redatto applicando il regime a partire dal 1° aprile 2022.

I bilanci di CCPL e HPPL, società interamente controllate, sono stati aggregati come se la fusione fosse avvenuta il 1° aprile 2021 o dalla data in cui la Società ha acquisito il controllo su tali società, se successiva.

Prima della scissione, PPL aveva stipulato un accordo con PEL per continuare a vendere a PEL i prodotti oggetto di gare d'appalto governative, ottenuti a nome di PEL, fino al completo adempimento degli obblighi previsti da tali gare. L'accordo prevedeva anche la vendita di prodotti di consumo (OTC) di PPL attraverso la rete CFA di PEL fino a quando tutte le licenze, le registrazioni e i permessi richiesti non fossero stati completamente trasferiti a nome di PPL.

In conformità con il regime, la scissione dell'impresa farmaceutica è stata considerata come un'operazione a controllo non congiunto e contabilizzata come un'aggregazione aziendale ai sensi dell'Ind-AS 103 nel bilancio di PPL con decorrenza dal 1° aprile 2022. Di conseguenza, i risultati finanziari del trimestre e del semestre chiuso al settembre 22 non sono comparabili con quelli dei corrispondenti periodi precedenti. I dati finanziari comparabili sono disponibili nella diapositiva n. 32 della presentazione agli investitori relativa a tale periodo.

Tutte le rimanenze finali al 31 marzo 2022 di PEL, in relazione a tali operazioni, includevano l'elemento di margine addebitato da PPL a PEL a condizioni di mercato. Poiché la scissione è entrata in vigore il 1° aprile 22, l'inventario di apertura trasferito a PPL al valore equo (provvisorio) secondo gli IND-AS comprendeva l'elemento di margine e lo stesso è stato addebitato al conto profitti e perdite nel primo trimestre 23 del bilancio di PPL, al momento della vendita di tali prodotti a PPL.

L'impatto una tantum e non ricorrente sull'EBITDA di tale margine di inventario nel bilancio del primo trimestre dell'anno fiscale 23 è pari a 68 crore di INR.

Dati finanziari comparabili (In crore di INR)

Informazioni dettagliate Su base trimestrale Su base semestrale Secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 Secondo trimestre dell'esercizio finanziario 2022 Variazione su base annua Primo trimestre dell'esercizio finanziario 2023 Variazione su base trimestrale annualizzata Prima metà dell'esercizio finanziario 2023 Prima metà dell'esercizio finanziario 2022 Variazione su base annua Proventi da attività operative 1.720 1.621 6 % 1.482 16 % 3.202 2.983 7 % Sviluppo e produzione su commessa (CDMO) 940 925 2 % 770 22 % 1.710 1.643 4 % CHG 562 500 12 % 508 11 % 1.069 963 11 % ICH 227 188 21 % 211 7 % 438 368 19 % Utile al lordo di interessi, imposte ammortamenti e svalutazioni (EBITDA) 219 210 4 % 157 39 % 376 367 3 % PAT -37 30

-60

-97 10



Bilancio consolidato (In crore di INR)

Voci di bilancio principali Al 30 settembre 2022 31 marzo 2022 Totale del patrimonio netto 6.672 6.697 Debito netto 4.385 3.694 Corrispettivo differito 90 90 Totale 11.148 10.481





Immobilizzazioni nette 8.577 8.051 Attività materiali 4.089 3.716 immobilizzazioni immateriali, compreso l'avviamento 4.488 4.336 Capitale circolante netto 2.121 2.058 Altre attività# 450 372 Totale attività 11.148 10.481

# Altre attività includono investimenti e attività fiscali differite (nette)

Informazioni su Piramal Pharma Ltd:

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635), multinazionale farmaceutica leader a livello mondiale, offre una gamma di prodotti e servizi differenziati attraverso capacità di produzione end-to-end in 15 stabilimenti globali e una rete di distribuzione mondiale in oltre 100 Paesi. PPL comprende Piramal Pharma Solutions (PPS), organizzazione integrata nel settore dello sviluppo e della produzione su commessa, Piramal Critical Care (PCC), azienda nel comparto India Consumer Healthcare e dei complessi ospedalieri generici che vende prodotti da banco. PPS offre alle aziende innovative e generiche soluzioni di sviluppo e produzione end-to-end attraverso una rete integrata a livello globale di strutture per tutto il ciclo di vita dei farmaci. Il complesso portafoglio di prodotti ospedalieri di PCC comprende anestetici per inalazione, terapie intratecali per la gestione della spasticità e del dolore, anestetici e antidolorifici iniettabili, antinfettivi iniettabili e altre terapie. La divisione Indian Consumer Healthcare è tra i principali operatori indiani nel settore dell'autogestione delle cure sanitarie, con marchi affermati nel mercato indiano dell'assistenza sanitaria ai consumatori. Inoltre, PPL ha una joint venture con Allergan, leader nel settore dell'oftalmologia nel mercato indiano delle formulazioni. Nell'ottobre 2020, la società ha ricevuto un investimento nel capitale di crescita dal Gruppo Carlyle.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://www.piramal.com/pharma/, Facebook, Twitter, LinkedIn

