Piramal Pharma Limited anuncia resultados para el segundo trimestre y el primer semestre del año fiscal 2023

Nota: Los datos financieros del año anterior (FY22) no incluyen transacciones de control no comunes y, por lo tanto, los datos financieros interanuales no son estrictamente comparables. Además, Q1FY23 incluye un impacto único y no recurrente del margen de inventario, por lo tanto, las finanzas trimestrales tampoco son estrictamente comparables. Consulte las páginas 3 y 4 para obtener una explicación detallada y datos financieros comparables.