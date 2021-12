Piramal Pharma Ltd. va prendre une participation minoritaire dans Yapan Bio, un CDMO basé en Inde et spécialisé dans les produits biologiques et les vaccins

- Piramal Pharma Solutions ajoute à son offre mondiale de nouvelles technologies et capacités dans le domaine des grosses molécules, notamment les vaccins et la thérapie génique

- L'investissement de 101,77 millions d'INR dans les produits biologiques reflète l'engagement global de la société dans ce segment à croissance rapide de l'industrie pharmaceutique

MUMBAI, Inde, 22 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Limited (PPL) a annoncé aujourd'hui un investissement de 101,77 millions de roupies indiennes dans Yapan Bio Pvt Ltd ("Yapan") d'Hyderabad, en Inde, augmentant ainsi les capacités de son entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), Piramal Pharma Solutions (PPS). PPL détient une participation de 27,78 % dans la société à la suite de cet investissement. Alors que PPS continue à renforcer ses capacités et à se positionner comme un CDMO de premier plan, cette acquisition marque un ajout important aux capacités mondiales de PPS dans le développement et la fabrication de grandes molécules pour les essais cliniques humains.

Yapan Bio assure le développement de procédés, la mise à l'échelle et la fabrication conforme aux BPF de vaccins et de produits biologiques/biothérapeutiques, y compris les classes de produits à haut niveau de confinement (jusqu'à BSL-2+), les vaccins recombinants, les vaccins ARN/ADN, les thérapies géniques, les anticorps monoclonaux, les protéines thérapeutiques et autres produits biologiques complexes. Le chiffre d'affaires de Yapan pour l'exercice 21 était de 12,4 millions d'INR. La société a déjà réalisé un chiffre d'affaires de 11,8 millions d'INR pour le premier semestre de l'année 22 et est prête à connaître une croissance rapide en réponse à la forte demande du marché.

L'investissement dans Yapan Bio permet à PPS d'élargir son offre de services dans l'espace CDMO des produits biologiques qui connaît une croissance rapide. Les capacités en matière de produits biologiques peuvent être synergiques avec les capacités de l'entreprise en matière de conjugaison de médicaments anticorps, notamment pour les clients qui préfèrent les avantages de rapidité et de simplicité d'un programme intégré comprenant le développement, la fabrication, la conjugaison et le remplissage. PPS offre actuellement des services intégrés de charge utile, de conjugaison, de remplissage et de finition, et l'ajout de capacités en matière d'anticorps renforce cette offre.

Nandini Piramal, Président de Piramal Pharma Limited, a déclaré : « L'expertise trouvée chez Yapan aidera Piramal à fournir aux clients existants des capacités plus larges pour développer et fabriquer de grandes molécules. Cet investissement appuie davantage notre stratégie de croissance pour Piramal Pharma. »

Peter DeYoung, PDG de Pharma Solutions, Piramal Pharma Limited, a déclaré : « Au cours de la dernière décennie, les produits biologiques et leurs services de développement connexes ont connu la croissance la plus rapide du marché du CDMO. Cet investissement, associé aux capacités de pointe de notre site de Grangemouth, au Royaume-Uni, dans le domaine de la conjugaison anticorps-médicaments, et à nos capacités de remplissage/finissage stérile à Lexington, aux États-Unis, démontre notre engagement à développer notre offre de services dans le domaine des CDMO pour grosses molécules. »

Atin Tomar et Nirav Desai, CEO et COO de Yapan, ont déclaré : « Nous sommes très enthousiasmés par cette transaction et sommes convaincus que PPS est le partenaire idéal pour mener l'entreprise à travers sa prochaine phase de croissance. Les employés et les clients de Yapan, qui sont les principales parties prenantes de notre activité, bénéficieront très certainement de l'expertise de PPS dans la fourniture de services intégrés à l'échelle mondiale. »

Sur le marché actuel, de nombreuses entreprises pharmaceutiques innovantes recherchent des CDMO pour répondre à leurs besoins en matière de développement et de fabrication de produits biologiques. PPS s'attend à ce que l'ajout de ces capacités et de cette expertise permette à l'entreprise d'améliorer ses offres dans ce secteur attractif à croissance rapide.

Trilegal a agi à titre de conseiller juridique de PPL pour cette transaction. Torreya Partners India LLP a servi de conseiller financier et Samisti Legal LLP a servi de conseiller juridique à Yapan pour cette transaction.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'API et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour de plus amples informations, consulter : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

Pour de plus amples renseignements, visitez : www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

À propos de Yapan Bio Pvt Ltd

Yapan Bio Pvt Ltd, situé dans la Genome Valley à Hyderabad, a été fondé par Atin Tomar et Nirav Desai, qui ont tous deux ~40 ans d'expérience combinée dans l'industrie de la biotechnologie, au niveau mondial, et sont spécialisés dans les domaines du développement, de la fabrication et de la commercialisation de vaccins et de produits biologiques/biothérapeutiques. Yapan Bio est une organisation contractuelle de développement et de fabrication de processus (CDMO) qui fournit le développement de processus, la mise à l'échelle et la fabrication GMP de vaccins et de produits biologiques/biothérapeutiques pour les essais cliniques sur l'homme dans le monde entier. Les capacités de Yapan comprennent le développement et les installations BPF pour les classes de produits à haut niveau de confinement (jusqu'à BSL-2+).

Pour plus d'informations, visitez le site https://www.yapanbio.com

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/659399/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Piramal Pharma Solutions