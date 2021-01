Piramal Pharma Solutions annonce un programme de remplissage/finition stérile avec Theratechnologies Inc. pour le conjugué peptide-médicament TH1902

- Piramal Pharma Solutions (PPS) fournit la formulation et la fabrication du produit médicamenteux à partir de son site de Lexington dans le Kentucky aux États-Unis.

- Le matériel du produit médicamenteux sera utilisé dans une première étude clinique chez l'homme

MUMBAI, Inde, 26 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La division Pharma Solutions de Piramal Pharma Limited, une organisation de fabrication et de développement sous contrat (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui qu'elle fournissait à Theratechnologies Inc. (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) la fabrication BPF du produit médicamenteux de remplissage/finition stérile pour soutenir son produit en développement alors qu'il entre dans une première étude clinique chez l'humain.

Le matériel clinique est produit sur le site de fabrication de Piramal Pharma Solutions (PPS) à Lexington, Kentucky, qui est reconnu mondialement pour son expertise dans les services de remplissage/finition stériles. Il sera utilisé dans un essai de phase I du TH1902, le principal conjugué peptide-médicament (PDC) de Theratechnologies (conjugué de docétaxel). La conception de l'étude de phase I comprend une étude d'augmentation de la dose pour évaluer l'innocuité, la pharmacocinétique, la dose maximale tolérée (DMT) et l'activité antitumorale préliminaire de la souche du TH1902 administré une fois toutes les trois semaines chez des patients atteints de tumeurs solides avancées réfractaires aux thérapies anticancéreuses disponibles.

Selon Peter DeYoung, directeur général de Piramal Pharma Solutions : « Notre équipe de Lexington a fait un effort supplémentaire pour fournir des solutions afin d'assurer le développement et la production de la formulation en temps opportun du matériel. Il s'agit d'un exemple supplémentaire qui montre comment nous travaillons avec nos clients pour réduire le fardeau de la maladie sur les patients. »

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO), offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous servons nos clients grâce à un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'API et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés comme le développement et la fabrication d'API très puissants et la conjugaison de médicaments anticorps. Notre capacité en tant que fournisseur de services intégrés et notre expérience de différentes technologies nous permettent de servir des entreprises innovantes et génériques dans le monde entier.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site : www.piramalpharmasolutions.com | Les réseaux sociaux : Twitter , LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL), une filiale de Piramal Enterprises Limited, offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 14 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend une entreprise de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) intégré, une entreprise de produits génériques complexes pour hôpitaux et une entreprise de produits de consommation en Inde, qui vend des produits en vente libre en Inde. En outre, elle possède une entreprise commune avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, PPL a reçu du groupe Carlyle un investissement stratégique de croissance de 20 %.

Pour plus d'informations et de mises à jour, veuillez consulter le site : www.piramal.com

Les réseaux sociaux : Facebook, Twitter , LinkedIn

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX: TH) (NASDAQ: THTX) est une entreprise biopharmaceutique axée sur le développement et la commercialisation de thérapies novatrices répondant à des besoins médicaux non satisfaits. De plus amples informations sur Theratechnologies sont disponibles sur le site de l'entreprise : www.theratech.com , sur SEDAR : www.sedar.com et sur EDGAR : www.sec.gov .

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1425695/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

Related Links

https://www.piramalpharmasolutions.com/



SOURCE Piramal Pharma Limited