Piramal Pharma Solutions dévoile une suite payload-linker ultramoderne dans ses installations de Riverview, Michigan

Le site de Riverview offre des services complets pour les principes actifs pharmaceutiques (IPA) et les principes actifs pharmaceutiques hautement puissants (HPAPI), y compris des solutions spécialisées pour les payload-linkers.

Cette suite de pointe améliorera considérablement la capacité de l'entreprise à soutenir le développement et la fabrication de payload-linkers au niveau mondial et à aider ses partenaires à mettre sur le marché des thérapies complexes telles que les conjugués anticorps-médicaments (ADC) et d'autres bioconjugués.

MUMBAI, Inde, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, qui fait partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) (« PPS »), a officiellement dévoilé une nouvelle unité de développement et de fabrication de payload-linkers à la pointe de la technologie sur son site de production de substances médicamenteuses de Riverview, dans le Michigan. Ce lancement est un élément clé du plan d'investissement de 90 millions de dollars annoncé l'année dernière par l'entreprise pour étendre ses capacités de production aux États-Unis. En plus de la suite payload-linker, le plan ajoutera de nouvelles technologies et améliorera les capacités de fabrication à l'échelle commerciale dans l'usine de PPS spécialisée dans les produits injectables stériles à Lexington, dans le Kentucky. Ces améliorations stratégiques renforcent l'engagement de PPS à offrir des thérapies complexes et innovantes aux patients de manière rapide et fiable.

Ribbon cutting at Piramal Pharma Solutions’ payload-linker suite, Riverview, MI. Left to right: Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma; Nandini Piramal, Chairperson, Piramal Pharma Limited; Herve Berdou, COO, PPS; Manoj Zalpuri, EVP North America Operations, PPS; Bruce Guimares, VP & Site Head, PPS; Stu Needleman, CCO, PPS.

« Le lancement de notre nouvelle suite " payload-linker " à Riverview marque une étape importante pour PPS et nos partenaires », a déclaré Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Cette suite met à disposition une expertise de classe mondiale, une technologie de pointe et des capacités en matière de payload-linkers à l'échelle commerciale ici même dans le Michigan, permettant à nos clients d'accélérer le développement et la mise à disposition de thérapies qui changent la vie, telles que les ADC. Cet investissement témoigne de notre engagement profond en faveur de l'innovation et de la fabrication aux États-Unis, garantissant à nos partenaires une efficacité inégalée, la sécurité de la chaîne d'approvisionnement et un parcours intégré de la conception à la clinique pour ces médicaments essentiels. »

Avec plus de 60 ans d'expérience dans le développement et la fabrication de substances médicamenteuses, Riverview est un leader reconnu dans son domaine. S'appuyant sur son expertise diversifiée, le site offre une gamme complète de capacités pour les API et les HPAPI. En s'appuyant sur ses connaissances et ses compétences spécialisées en matière de HPAPI, Riverview est le fournisseur de payload-linkers dédié de PPS, jouant ainsi un rôle essentiel pour ADCelerate™ - l'approche rapide et intégrée de PPS pour la phase I du développement des ADC.

L'ajout de cette suite « payload-linker » est destiné à aider PPS à réduire les délais de ses partenaires et à s'adapter à l'évolution des besoins du marché. Équipée de technologies avancées de confinement, d'automatisation et d'analyse, la suite permet une mise à l'échelle intégrée des programmes de payload-linkers. Elle vient encore renforcer la plateforme ADCelerate™ et permet à PPS de répondre à la demande croissante d'ADC et d'autres thérapies bioconjuguées.

Les expansions à Riverview et Lexington renforcent la position de PPS en tant que partenaire de choix pour les entreprises innovantes à la recherche de solutions de développement et de fabrication de médicaments centrées sur le patient et basées aux États-Unis.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs hautement puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. PPS fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, par l'intermédiaire de Yapan Bio Private Limited, société associée de Piramal Pharma Limited.

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À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE: PPLPHARMA) (BSE: 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. L'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et PPL, s'est par ailleurs imposée comme un leader du marché pharmaceutique indien dans le domaine des traitements ophtalmologiques. Piramal Pharma Limited détient une participation minoritaire stratégique dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des médicaments biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

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