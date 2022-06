Piramal Pharma Solutions étend ses capacités d'API à Digwal et applique des outils d'excellence opérationnelle afin d'optimiser ses capacités

Depuis 2019, Piramal Pharma Solutions (PPS) a réalisé ou engagé plus de 30 millions de dollars d'investissements en capital, tant dans l'infrastructure que la culture opérationnelle du site de Digwal, afin d'améliorer ses performances, d'accroître son efficacité et d'augmenter sa capacité à répondre aux demandes du marché. L'une des forces motrices de ce programme est l'accent mis par la société sur l'excellence opérationnelle (OE) dans le cadre de sa culture d'entreprise mondiale. En appliquant des outils OE spécifiques tels que la théorie des contraintes, la cartographie des flux de valeur, l'optimisation des opérations des unités et l'équilibrage des lignes, plus de 20 % de la capacité du site a été libérée à ce jour. Des capacités supplémentaires seront mises en place dans les mois à venir, alors que ces outils OE généreront d'autres avantages. Ces initiatives aideront davantage PPS à répondre aux besoins immédiats de ses clients mondiaux. En outre, afin de réduire les interventions manuelles, des progrès en matière de mécanisation sont en cours, notamment des investissements dans les systèmes de transfert de poudre. Du côté de la documentation, le site effectue actuellement une transition des enregistrements sur papier à les enregistrements par lots électroniques (eBMR).

Auparavant, Digwal a entrepris d'étendre ses offres pour inclure des services de développement pour les exigences cliniques de phase tardive, les clients poursuivant l'enregistrement et les transferts de sites pour soutenir le lancement commercial. Le site a amélioré ses installations, ses talents et ses processus afin de répondre aux exigences des clients de manière appropriée, en fonction de la situation. Aujourd'hui, les capacités de R&D de Digwal sont encore renforcées, avec environ 20 nouvelles hottes en ligne pour soutenir les projets de services. En conséquence, le site s'est récemment associé à des clients pour plus d'une douzaine de programmes, dont plusieurs ont été lancés commercialement et d'autres sont en cours d'enregistrement auprès de l'organisme de réglementation. Dans le cadre de la stratégie de PPS visant à fournir simplicité et rapidité aux clients par le biais de projets intégrés impliquant deux ou plusieurs sites, des processus et outils de gestion de projet intégrés ont été développés. Ces initiatives ont permis d'augmenter de plus de 7 fois le nombre de carnets de commandes issus de projets intégrés pour Digwal au cours des trois derniers exercices financiers.

Dans le cadre des efforts de durabilité de la société, le site de Digwal est équipé d'une installation « zéro rejet de liquide » pour garantir que tous les déchets liquides soient correctement traités en interne et recyclés vers les services publics. L'infrastructure de récupération des solvants a également été modernisée, ce qui a permis d'augmenter l'efficacité de la distillation et de réduire la consommation de solvants. En outre, une surveillance étroite et une meilleure gouvernance ont contribué à réduire la consommation globale d'eau douce. PPS étudie également les possibilités de déployer des produits chimiques écologiques pour certains volumes de produits importants.

En se basant sur l'accent continu de la société sur l'environnement, la santé et la sécurité (EHS), le site a été en mesure d'obtenir une autorisation environnementale pour une expansion multiple auprès des autorités concernées, couvrant le site pour la croissance envisagée au cours des 7 à 10 prochaines années.

En plus de l'augmentation de la capacité du réacteur, le site de Digwal bénéficiera d'une mise à niveau de l'infrastructure qui comprend un bloc administratif rénové, une nouvelle cantine, une rénovation du laboratoire de contrôle de la qualité, etc. La consolidation et la création d'un nouvel entrepôt centralisé pour le stockage des produits finis doté d'un système de gestion des entrepôts (WMS) sont actuellement en cours.

Peter DeYoung, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions a déclaré : « Nous voyons maintenant les fruits de notre travail dans l'application de pratique d'excellence opérationnelle à Digwal. En plus de l'investissement en capital que nous réalisons, nos capacités d'API sur le site sont en train de passer au niveau supérieur. Digwal peut désormais entreprendre des projets à plus grande échelle et plus complexes que par le passé. C'est un autre exemple de la façon dont nous continuons à investir et à nous développer pour répondre aux demandes du marché et travailler avec nos clients afin de réduire le fardeau de la maladie pour les patients. »

Le site de Digwal couvre plus de 40 hectares et emploie environ 825 employés à temps plein. En plus de produire des API, Digwal fournit des services analytiques et des services de produits anesthésiques (embouteillage). Le site a fait l'objet de plus de 20 inspections réussies par un grand nombre d'agences réglementaires, dont la FDA (États-Unis), la MHRA (Royaume-Uni), la PMDA (Japon) et l'ANVISA (Brésil), et a été audité avec succès par de nombreux clients internationaux.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication industrielle sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'API et de formes de dosage finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'API très puissants, les conjugaisons anticorps-médicaments, le remplissage/finissage stérile, les produits et services peptidiques et les médicaments solides puissants par voie orale. PPS propose aussi des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur : www.piramalpharmasolutions.com | Twitter | LinkedIn

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) propose un portefeuille de produits et services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 sites mondiaux et un réseau de distribution mondial de plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout par le biais d'un réseau intégré à l'échelle mondiale d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. L'activité India Consumer Healthcar compte parmi les principaux acteurs du secteur des soins personnels en Inde, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, la société a reçu un investissement en actions de croissance de la part du groupe Carlyle.

Pour tout complément d'information, rendez-vous sur : www.piramal.com | Facebook | Twitter | LinkedIn

