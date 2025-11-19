L'usine de bioconjugués de Piramal Pharma Solutions à Grangemouth, au Royaume-Uni, reçoit des certificats de BPF de la MHRA mis à jour

Ces certificats couvrent toutes les activités menées dans le bâtiment Helix du site, y compris son entrepôt et ses laboratoires.

Les certificats ont été accordés après que le site a soumis un rapport de conformité aux BPF de la MHRA et qu'une inspection de bureau a été effectuée avec succès.

Les certificats mis à jour sont valables trois ans.

MUMBAI, Inde, 20 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) de premier plan, qui fait partie de Piramal Pharma Ltd. (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635), a le plaisir d'annoncer que son site de Grangemouth, au Royaume-Uni, a reçu une mise à jour des certificats de bonnes pratiques de fabrication de la MHRA à la suite d'un rapport de conformité et d'une inspection de bureau réussis.

Peter DeYoung, CEO, Piramal Global Pharma

Ces certificats couvrent toutes les activités du bâtiment Helix, spécialisé dans la fabrication et l'essai de substances médicamenteuses à des fins cliniques et commerciales. Ils s'étendent également aux entrepôts et aux laboratoires du bâtiment. Avec les certificats BPF existants du site, les certificats mis à jour garantissent que Grangemouth est bien équipé pour soutenir les programmes et les déclarations réglementaires de ses clients.

En tant qu'installation de développement et de fabrication de conjugués anticorps-médicaments (ADC) dédiée de Piramal Pharma Solutions, Grangemouth offre des solutions complètes pour les bioconjugués, de l'élaboration des procédés à leur industrialisation. Le site joue également un rôle essentiel dans le programme ADCelerate™, qui rationalise le parcours de la R&D à la production BPF afin de mettre plus rapidement à la disposition des patients, en clinique, des traitements bioconjugués qui sauvent des vies.

Les certificats BPF de la MHRA mis à jour reflètent l'engagement permanent de Grangemouth en faveur de l'excellence, comme en témoignent ses antécédents exceptionnels en matière de réglementation et sa longue série d'inspections réussies par l'USFDA, la PMDA, l'ANVISA, le ministère turc de la santé et la FDA sud-coréenne.

« Cette réussite souligne l'engagement de l'usine de Grangemouth à respecter les normes de qualité les plus élevées dans l'ensemble de ses activités », a déclaré Peter DeYoung, PDG de Piramal Global Pharma. « Grâce à ces certificats de bonnes pratiques de fabrication de la MHRA, le site peut continuer à soutenir nos partenaires dans ce domaine essentiel du développement de médicaments, en les aidant à fournir des traitements bioconjugués aux patients qui en ont besoin, avec une précision, une efficacité et une fiabilité optimales. »

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous répondons aux besoins de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Ce réseau nous permet de fournir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la mise à disposition commerciale de principes actifs et de formes pharmaceutiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication de principes actifs très puissants et de conjugués anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, des produits peptidiques et services connexes ainsi que de puissants médicaments solides par voie orale. Piramal Pharma Solutions fournit en outre des services de développement et de fabrication de produits biologiques, comme des vaccins et des thérapies géniques, grâce à l'association de Piramal Pharma Limited avec la société Yapan Bio Private Limited.

Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur les liens suivants : Piramal Pharma Solutions | LinkedIn | Facebook | X

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL) (NSE : PPLPHARMA) (BSE : 543635) propose une gamme de produits et de services différenciés à partir de ses 17* sites de développement et de fabrication dans le monde, sur la base d'un réseau de distribution mondial s'étendant sur plus de 100 pays. Piramal Pharma Limited se compose de Piramal Pharma Solutions, une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat, de Piramal Critical Care, qui se consacre aux génériques hospitaliers complexes, et de Piramal Consumer Healthcare, qui commercialise des produits de consommation et de bien-être en vente libre. En outre, l'une des entreprises associées à Piramal Pharma Limited, Abbvie Therapeutics India Private Limited, une coentreprise entre Abbvie et Piramal Pharma Limited, s'est imposée comme l'un des leaders du marché pharmaceutique indien dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. Par ailleurs, PPL détient un investissement stratégique minoritaire dans Yapan Bio Private Limited, qui opère dans les segments des produits biologiques/biothérapeutiques et des vaccins.

Pour obtenir plus de renseignements, veuillez cliquer sur les liens suivants : Piramal Pharma | LinkedIn

*Comprend une installation via l'investissement minoritaire de PPL dans Yapan Bio.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2827195/Peter_DeYoung_Piramal.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1726186/5631504/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg