Piramal Pharma Solutions investiert ~32 Millionen Dollar in den Ausbau seiner Anlage in Riverview Michigan für zusätzliche Kapazitäten in der Entwicklung und Herstellung potenter und nicht-potenter Pharmawirkstoffe

- Die Erweiterung ermöglicht sowohl zusätzliche Kapazitäten als auch neue Fähigkeiten in Labors und Fertigung

- Wachsende Kundennachfrage im Bereich der Pharmawirkstoffe treibt die Investitionen an

- Die Investition ist eine weitere Bestätigung für das Engagement des Unternehmens für Patienten auf der ganzen Welt

RIVERVIEW, Michigan, 9. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Der Geschäftsbereich Pharma Solutions von Piramal Pharma Limited, einer führenden Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), gab heute Pläne zur Erweiterung seiner Anlage in Michigan mit zusätzlichen Kapazitäten und neuen Fähigkeiten für die Entwicklung und Herstellung von Pharmawirkstoffen bekannt. Das Unternehmen investiert rund 32 Millionen US-Dollar in die Anlage, um mit der erwarteten Nachfrage gemäß den aktuellen Prognosen einschließlich potenzieller neuer Möglichkeiten Schritt zu halten.

Diese Erweiterung um mehr als 2300 Quadratmeter, die eine Produktionsfläche von 790 Quadratmeter umfasst, wird Kunden und Patienten erhebliche Vorteile bringen. Die Kapazität wird in der Großserienfertigung durch die Hinzufügung neuer Reaktoren mit einer Kapazität von bis zu 4000 l steigen. Darüber hinaus fügt Piramal Pharma Solutions (PPS) zwei neue Kilolabors für die Prozessentwicklung und GMP-Herstellung für klinische Studien im Maßstab bis zu 100 l hinzu. Zur neuen Ausrüstung, die für die Erweiterung von entscheidender Bedeutung ist, gehören ein 1m2 Filtertrockner mit Glovebox-Technologie, ein emaillierter 3KL/4KL Reaktor aus Baustahl und ein 3KL Hastelloy-Reaktor, die alle für die Behandlung potenzieller Verbindungen mit OEL-Werten über 1 mcg/m3 ausgelegt sind. Bei den Verfahren für das Anlagendesign wurden alle geeigneten Sicherheitsmaßnahmen berücksichtigt, einschließlich kontrollierter Raumdruckbeaufschlagung mit Luftschleusen für die sichere Bewegung von Personen und Materialien, Handschuhfachtechnologie/geschlossene Systeme für die Beschickung und Entleerung von hochwirksamen Verbindungen und einen Wäscher, um jegliche Freisetzung von Reakionen zu verhindern.

Peter DeYoung, CEO von Piramal Pharma Solutions: „Das Werk Riverview von Piramal Pharma Solutions hat einen wohlverdienten Ruf als herausragender Marktführer im Bereich hochwirksamer Pharmawirkstoffe (HPAPIs), und mit dieser Erweiterung soll sichergestellt werden, dass dies so bleibt. Sie ermöglicht es uns, den unmittelbaren und langfristigen Bedarf unserer Kunden an Pharmawirkstoffen zu decken, stärkt unsere Präsenz in Nordamerika und verbessert unsere Fähigkeit, Patienten auf der ganzen Welt mit den besten Wirkstoffen zeitnah zu versorgen."

Die Erweiterung soll ab Sommer 2022 für Kunden verfügbar sein. Es wird erwartet, dass durch die Erweiterung etwa zwanzig neue Mitarbeiter am Standort eingestellt werden, wodurch die Gesamtzahl der Beschäftigten auf mehr als 180 steigen und die lokale Wirtschaft weiter profitieren wird. Dies wäre die siebte größere Akquisition oder Expansion von PPS in Nordamerika in den letzten sechs Jahren, die ein nachhaltiges, substanzielles Engagement für Patienten, Kunden, Beschäftigung und Wachstum zeigt.

Mit erfolgreichen Inspektionen durch die US-amerikanische FDA und viele europäische und asiatische Regierungsbehörden kann das PPS-Werk in Riverview eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Einhaltung von Vorschriften vorweisen und hat sich verpflichtet, die höchstmöglichen Standards in Bezug auf Umweltleistung, Gesundheit und Sicherheit einzuhalten.

Über Piramal Pharma Solutions:

Piramal Pharma Solutions (PPS) ist eine Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO), die End-to-End-Entwicklungs- und Herstellungslösungen über den gesamten Lebenszyklus von Arzneimitteln anbietet. Wir bedienen unsere Kunden durch ein global integriertes Netzwerk von Einrichtungen in Nordamerika, Europa und Asien. Dadurch sind wir in der Lage, eine umfassende Palette von Dienstleistungen anzubieten, darunter Lösungen für die Arzneimittelforschung, Prozess- und pharmazeutische Entwicklungsdienste, klinische Prüfpräparate, kommerzielle Lieferung von Pharmawirkstoffen und fertigen Darreichungsformen. Darüber hinaus bieten wir spezialisierte Dienstleistungen wie die Entwicklung und Herstellung hochwirksamer Pharmawirkstoffe und die Konjugation von Antikörpermedikamenten an. Unsere Fähigkeiten als integrierter Dienstleister und unsere Erfahrung mit verschiedenen Technologien ermöglichen es uns, Innovatoren und Generikahersteller weltweit zu beliefern. Weitere Informationen sind auf der folgenden Website zu finden: www.piramalpharmasolutions.com | Social Media: Twitter , LinkedIn

Über Piramal Pharma Limited:

Piramal Pharma Limited (PPL), eine Tochtergesellschaft von Piramal Enterprises Limited, bietet ein Portfolio von differenzierten Produkten und Dienstleistungen durch End-to-End-Fertigungskapazitäten in 14 globalen Einrichtungen und ein globales Vertriebsnetz in über 100 Ländern. PPL umfasst ein integriertes Auftragsentwicklungs- und Produktionsgeschäft (CDMO), ein Geschäft mit komplexen Krankenhaus-Generika und ein Geschäft mit indischen Konsumgütern, das rezeptfreie Produkte in Indien verkauft. Darüber hinaus unterhält es ein Joint Venture mit Allergan, einem führenden Unternehmen in der Augenheilkunde auf dem indischen Formulierungsmarkt. Im Oktober 2020 erhielt PPL 20 % strategische Wachstumsinvestitionen von der Carlyle Group.

Weitere Informationen und Updates sind auf der folgenden Website zu finden: www.piramal.com | Social Media: Facebook,Twitter , LinkedIn

Bitte richten Sie Ihre Anfragen an:

Investor Relations Medien Hitesh Dhaddha | [email protected] Dimple Kapur | [email protected] +91 20 30466311

