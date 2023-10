Piramal Pharma Solutions lance des capacités de biologie in vitro sur le site de services de découverte d'Ahmedabad

Grâce à cette expansion, Piramal Pharma Solutions est particulièrement bien placée pour fournir à ses clients un ensemble intégré de capacités de découverte et tirer parti d'une large gamme d'outils technologiques de criblage in vitro pour soutenir son vaste portefeuille de services de recherche. L'objectif est de générer des données qui constituent un ensemble de données de qualité supérieure pour les clients et d'accroître la valeur de l'entreprise en tant que partenaire d'externalisation. Les avantages de ce nouvel investissement se traduiront par une expérience améliorée pour les clients des services de découverte de PPS. L'intégration des services de chimie et de biologie sous un même toit promet d'accroître l'efficacité du processus de découverte. Pour permettre cette expansion, PPS s'engage à recruter du personnel expérimenté ayant fait ses preuves dans les services de biologie, afin de compléter l'expertise technique et opérationnelle existante.

Peter DeYoung, directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Grâce à ces services de biologie in vitro améliorés, notre équipe de recherche de médicaments sera en mesure de fournir plus tôt aux clients des informations utiles à la prise de décision et sera un partenaire encore plus efficace dans le processus de recherche de médicaments ».

Le nouveau format de criblage à haut débit permet à PPS d'évaluer et de cribler de grandes collections en utilisant diverses technologies de plates-formes d'essai, dont TR-FRET (Time-Resolved Fluorescence Resonance Energy Transfer)/HTRF (Homogeneous Time-Resolved Fluorescence), polarisation de fluorescence (FP), absorbance, luminescence/électrochemiluminescence (ECL), AlphaScreen, LanthaScreen, cytométrie en flux et imagerie à haut contenu. Ces plates-formes seront applicables à une variété de cibles, dont les récepteurs couplés aux protéines G (RCPG) et les kinases.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est un sous-traitant pharmaceutique (Contract Development and Manufacturing Organization ou CDMO) qui propose des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous servons nos clients par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet de proposer une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale de substances actives et de formes médicamenteuses finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication de substances actives très puissantes, la conjugaison anticorps-médicaments, le remplissage/la finition stérile, les produits et services peptidiques et les médicaments oraux solides puissants. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins et des thérapies géniques, grâce à la société associée de Piramal Pharma Limited, Yapan Bio Private Limited.

Pour plus d'informations, consultez: www.piramalpharmasolutions.com | LinkedIn | Facebook | Twitter

À propos de Piramal Pharma Limited

Piramal Pharma Limited (PPL, NSE: PPLPHARMA | BSE: 543635) offre un portefeuille de produits et de services différenciés par le biais de ses 17 sites de développement et de fabrication et d'un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend Piramal Pharma Solutions (PPS), un sous-traitant pharmaceutique, Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de produits génériques complexes pour les hôpitaux, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits sans ordonnance. En outre, l'une des entreprises associées de PPL, Allergan India Private Limited, est une entreprise commune avec AbbVie Inc. et s'est imposée comme l'un des leaders du marché dans le domaine des thérapies ophtalmologiques. En octobre 2020, PPL a reçu un investissement de croissance stratégique de 20 % de la part du groupe Carlyle.

Pour plus d'informations, consultez : www.piramal.com/pharma | LinkedIn | Facebook | Twitter

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249854/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249857/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249859/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249861/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2249856/5.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1726186/4346776/Piramal_Pharma_Solutions_Logo.jpg

SOURCE Piramal Pharma Solutions

