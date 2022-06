Piramal Pharma Solutions nomme Hervé Berdou au poste de directeur d'exploitation

M. Berdou rejoint Piramal Pharma Solutions après avoir travaillé chez Lonza, où il était le chef mondial des opérations, pour les technologies cellulaires et génétiques. Il possède plus de vingt ans d'expérience dans les domaines des chaînes d'approvisionnement, des achats et des opérations à l'échelle mondiale, y compris la fabrication et la direction de sites de petite et grande taille. Chez Lonza, M. Berdou a dirigé un réseau de sites de services contractuels dans le monde entier. Auparavant, il a travaillé pour un certain nombre de sociétés pharmaceutiques réputées, dont AstraZeneca & MedImmune et Novartis. Fort de son expérience dans le développement et la fabrication de médicaments, tant du côté des CDMO que des laboratoires pharmaceutiques innovateurs/génériques, M. Berdou apporte à PPS une compréhension des deux points de vue. Sa passion réside dans l'élaboration de stratégies centrées sur le client, la création d'organisations allégées, l'implication des employés par le biais d'une culture solide et inclusive, et la formation d'un état d'esprit de qualité solide dans toute l'organisation. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Berdou sera basé dans le nord-est des États-Unis.

Peter DeYoung, directeur général de Piramal Pharma Solutions, a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à Hervé chez PPS et lui souhaite tout le succès possible dans ses nouvelles fonctions. Son expertise sectorielle et fonctionnelle étendue et approfondie nous aidera à créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes tandis que nous poursuivons notre parcours de croissance rentable. Sa combinaison d'expériences dans les domaines des CDMO et des entreprises pharmaceutiques innovantes lui permet de comprendre et de répondre aux besoins de nos clients et de leurs patients. Son expérience opérationnelle dans plusieurs pays permettra à nos clients de bénéficier du meilleur de notre équipe et de notre réseau de sites pour mener à bien des projets intégrés et soutenir leur progression clinique, ainsi que leur réussite commerciale. Le style de management d'Hervé est en phase avec nos valeurs et nos priorités culturelles. »

M. Berdou est titulaire d'un DESS en Achats et Chaîne logistique de l'IAE de Grenoble, France (Écoles Universitaires de Management), et d'une licence en Économie et Politique de l'Université Pierre Mendès-France.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides et efficaces administrés par voie orale. PPS offre également des services de développement et de fabrication de produits biologiques, y compris des vaccins, des thérapies géniques et des anticorps monoclonaux, rendus possibles grâce à l'investissement de Piramal Pharma Limited dans Yapan Bio Private Limited. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

