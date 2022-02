Piramal Pharma Solutions renforce sa présence au Royaume-Uni par l'expansion et la modernisation de ses installations de Grangemouth et de Morpeth

Dans la première phase d'agrandissement du site de Grangemouth, deux nouvelles suites de fabrication des ADC, qui seront opérationnelles au troisième trimestre 2023, viendront s'ajouter aux trois existantes. Le bâtiment a été conçu de manière à permettre une expansion ultérieure, avec des phases futures qui prévoient une nouvelle suite de remplissage/finissage stérile dédiée aux ADC et deux nouvelles suites de fabrication à grande échelle capables de traiter des lots de taille plus importante. Un nouveau centre d'expérience client est également en cours de construction pour les clients qui visitent le site pendant les activités de développement et/ou de fabrication. Les travaux de préparation du sol et de palification sont bien avancés, et une cérémonie officielle d'inauguration des travaux a eu lieu hier, le 7 février.

Piramal Pharma Solutions est un leader mondial dans le développement et la fabrication de conjugués anticorps-médicaments. La société a en effet développé des centaines de charges utiles et fabriqué plus d'un millier de lots de conjugués anticorps-médicaments. Une fois achevée, cette expansion améliorera considérablement la position de PPS en augmentant ses capacités de production d'ADC sur le site de Grangemouth. Les nouvelles installations seront entièrement équipées de laboratoires d'analyse (contrôle de la qualité, tests cellulaires et tests ELISA, bonnes pratiques de fabrication), d'un entrepôt et de bureaux administratifs, tous situés dans un bâtiment construit à cet effet.

Le site de PPS à Grangemouth offre deux compétences importantes en matière d'ADC : le développement rapide adapté aux besoins des matériaux cliniques initiaux et le développement robuste et évolutif en phase avancée pour soutenir les essais pivots et le lancement commercial. En combinant ces compétences avec les offres de nos treize autres installations mondiales, y compris le remplissage/finissage, les charges utiles et les peptides, nous pouvons fournir des services ADC intégrés aux clients à la recherche de solutions rapides et simplifiées.

M. Peter DeYoung, président-directeur général de Piramal Pharma Solutions a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer le renforcement des capacités de notre site de Grangemouth au Royaume-Uni. Ce nouveau développement va plus que doubler nos capacités de production d'ADC, renforçant ainsi notre capacité à servir nos clients tout au long du cycle de vie des médicaments. Le principal moteur de cet investissement est la demande d'ADC commerciaux, associée à un solide portefeuille de matériaux cliniques. Cette croissance vient confirmer l'importance accordée par Piramal Pharma Solutions à l'approche centrée sur le patient, son expérience éprouvée en matière de prestation de services, ainsi que ses initiatives stratégiques et ses relations approfondies avec ses clients. »

Cet agrandissement représente un investissement de 45 millions de livres sterling, dont une subvention de 2,4 millions de livres sterling accordée par Scottish Enterprise, l'agence nationale écossaise de développement économique.

M. Adrian Gillespie, directeur général de Scottish Enterprise, a déclaré : « L'investissement de Piramal est une excellente nouvelle pour le secteur écossais des sciences de la vie, l'un des plus grands pôles des sciences de la vie en Europe, et crée de nouveaux emplois de haute qualité qui sont essentiels à notre reprise économique. Grâce au soutien de Scottish Enterprise, les propositions d'expansion du site de Grangemouth permettront d'augmenter les capacités de la société en matière de R&D et de production pour le développement, la mise à l'échelle et la fabrication commerciale de médicaments dans le cadre de la lutte mondiale contre le cancer. »

L'expansion de Grangemouth, qui est également cofinancée par des clients, est conçue pour faciliter l'évolution continue de l'entreprise par la commercialisation des produits des clients, ainsi que pour satisfaire la forte demande de produits en phase initiale de développement clinique. Les nouvelles installations sont construites sur une friche industrielle de plus de 2 hectares, à moins de 100 mètres du site existant, et sont conçues pour répondre aux normes de conformité internationales les plus strictes. Cette expansion devrait créer environ 40 à 50 nouveaux emplois, ce qui portera le nombre total d'employés sur le site à plus de 250. Les nouvelles recrues rejoindront un personnel scientifique, technique et professionnel hautement qualifié qui a déjà été multiplié par près de quatre ces dernières années.

Ivan McKee, ministre écossais de l'investissement, a ajouté : « Il s'agit d'un nouveau développement important qui pourrait faciliter le traitement des cancers mortels. Le financement de Scottish Enterprise permettra de créer 40 nouveaux emplois et d'en sauvegarder 170 autres à Grangemouth. »

« Nous travaillons avec des agences comme Scottish Enterprise pour soutenir l'industrie manufacturière dans toute l'Écosse. Des investissements comme celui-ci nous aident à construire une industrie forte qui stimulera notre reprise économique et assurera notre prospérité future. »

Investissement dans les API sur le site de Morpeth

L'investissement dans les capacités de production d'API sur le site de Morpeth, qui est évalué à environ 10 millions de livres sterling, comprend de nouveaux équipements, une nouvelle infrastructure et de nouveaux systèmes de services publics. Il vise à répondre à la demande croissante du marché de la part des clients API mondiaux tout en améliorant l'empreinte carbone de PPS en remplaçant les équipements obsolètes par de nouveaux équipements à haut rendement énergétique. Le site de Morpeth emploie plus de 400 personnes, dont environ 160 directement dans les opérations API, et cet investissement permet de garantir leur avenir tout en améliorant l'impact environnemental du site. PPS investit directement 8 millions de livres sterling, tandis que le gouvernement britannique contribue à la réalisation du projet à hauteur de 2 millions de livres sterling.

M. DeYoung a conclu : « PPS est fermement engagé à suivre le rythme du marché en procédant à des expansions et à des investissements, mais nous y travaillons dur en mettant l'accent sur des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Des plans similaires ont été élaborés pour améliorer nos capacités sur nos sites en Amérique du Nord et en Inde.

À propos de Piramal Pharma Solutions

Piramal Pharma Solutions (PPS) est une organisation de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) offrant des solutions de développement et de fabrication de bout en bout tout au long du cycle de vie des médicaments. Nous sommes au service de nos clients grâce à un réseau mondial d'installations intégré en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cela nous permet d'offrir une gamme complète de services, notamment des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de processus et de produits pharmaceutiques, des fournitures pour les essais cliniques, la fourniture commerciale d'IPA et de formes de dosage finies. Nous offrons également des services spécialisés tels que le développement et la fabrication d'IPA très puissants, de conjugaisons anticorps-médicaments, de remplissage/finissage stérile, de produits et services peptidiques et de médicaments solides puissants par voie orale. Notre expérience en tant que fournisseur de services de confiance avec des technologies variées fait de nous un partenaire de choix pour les entreprises innovantes et génériques du monde entier.

À propos de Piramal Pharma Ltd.

Piramal Pharma Limited (PPL) offre un portefeuille de produits et de services différenciés grâce à des capacités de fabrication de bout en bout dans 15 installations mondiales et un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. PPL comprend : Piramal Pharma Solutions (PPS), une organisation intégrée de développement et de fabrication sous contrat ; Piramal Critical Care (PCC), une entreprise de génériques hospitaliers complexes, et l'entreprise India Consumer Healthcare, qui vend des produits en vente libre. PPS offre des solutions de développement et de fabrication de bout en bout, par le biais d'un réseau mondial intégré d'installations, tout au long du cycle de vie des médicaments, aux entreprises innovantes et génériques. Le portefeuille complexe de produits hospitaliers de PCC comprend des anesthésiques par inhalation, des thérapies intrathécales pour la spasticité et la gestion de la douleur, des analgésiques et des anesthésiques injectables, des anti-infectieux injectables et d'autres thérapies. La division Indian Consumer Healthcare est l'un des principaux acteurs en Inde dans le domaine des soins personnels, avec des marques bien établies sur le marché indien des soins de santé grand public. En outre, PPL a créé une coentreprise avec Allergan, un leader en ophtalmologie sur le marché indien des formulations. En octobre 2020, l'entreprise a reçu un investissement en capital de croissance de la part du groupe Carlyle.

