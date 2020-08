Piramal Pharma Solutions va collaborer avec Epirium Bio dans le cadre d'un programme de développement et de fabrication exclusif et intégré pour les médicaments orphelins

- Le programme intégré englobe le développement des formulations, les substances médicamenteuses et la fabrication de produits médicamenteux

- Le projet implique trois sites de Piramal Pharma Solutions (PPS) en Inde

- De nouvelles technologies spécialisées ont été ajoutées dans un domaine dédié

MUMBAI, Inde, le 28 août 2020 /PRNewswire/ -- Piramal Pharma Solutions, une organisation de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) de premier plan, a annoncé aujourd'hui sa future association avec Epirium Bio en vue d'établir une relation de fabrication exclusive pour de nouveaux médicaments orphelins ciblant des maladies rares présentant d'importants besoins non satisfaits.

L'équipe de Piramal Pharma Solutions (PPS) fournit à Epirium un programme intégré qui comprend le développement de formulations, la fourniture d'API et d'intermédiaires, ainsi que la mise au point et la fabrication de produits chimiques et de médicaments solides sous forme posologique orale. Le travail est en cours d'achèvement sur trois sites de PPS en Inde, avec l'harmonisation transparente des informations, de la technologie et de la gestion de projets qui accéléreront les délais et permettront de commercialiser les médicaments plus rapidement.

Selon Peter DeYoung, Président-directeur général de Piramal Pharma Solutions : « Ce programme avec Epirium illustre la manière dont nous orientons le marché en fournissant des services intégrés. Nous avons réintégré notre fourniture d'intermédiaires pour garantir la sécurité et la qualité de la chaîne d'approvisionnement, investi plus d'un million de dollars pour ajouter une zone dédiée à notre usine avec les technologies spécialisées nécessaires pour fabriquer le produit d'Epirium, et mis au point un processus entièrement intégré qui s'appuie sur l'expertise de nos équipes sur trois sites ».

Le Dr Sundeep Dugar, Directeur des technologies d'Epirium, a ajouté : « Nos connaissances scientifiques ont conduit à la découverte d'une nouvelle approche pharmacologique pour le traitement des maladies caractérisées par la fatigue et la dysfonction mitochondriales. L'étude de faisabilité a été établie dans les essais préliminaires sur l'homme et nous avons l'intention de faire progresser notre candidat clinique en tant que traitement potentiel pour certaines maladies rares pertinentes présentant un besoin hautement insatisfait. Notre partenariat avec PPS devrait accélérer ces efforts et nous permettre de mettre sur le marché des médicaments orphelins de haute qualité ».

Le premier cycle de substances médicamenteuses jusqu'au stade de produits médicamenteux a été achevé avec succès dans le cadre du programme intégré. D'autres cycles sont en cours, tout comme d'autres développements qui profiteront aux futures indications et aux nouveaux programmes cliniques.

À propos de Piramal Pharma Solutions :

Piramal Pharma Solutions est une organisation de développement et de fabrication en sous-traitance (CDMO) spécialisée dans les solutions de développement et de fabrication de bout en bout qui couvrent l'ensemble du cycle de vie des médicaments. Nous livrons nos clients par le biais d'un réseau intégré mondial comprenant des sites en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Cette structure nous permet de proposer une gamme complète de services, dont des solutions de découverte de médicaments, des services de développement de procédés et de produits pharmaceutiques, des fournitures d'essais cliniques, l'approvisionnement commercial en API, ainsi que des formes posologiques finies. Nous proposons également des services spécialisés tels que la mise au point et la fabrication d'API haute performance, ainsi que des conjugués anticorps-médicaments. Notre capacité en tant que prestataire de services intégré et notre expertise de technologies diversifiées nous permettent de compter des entreprises innovantes et génériques du monde entier parmi notre clientèle. Pour tout complément d'information et pour consulter les mises à jour, veuillez vous rendre sur le site : www.piramalpharmasolutions.com | Réseaux sociaux : Twitter, LinkedIn

À propos de Piramal Enterprises Limited :

Piramal Enterprises Limited (PEL) est l'une des plus grandes sociétés indiennes diversifiées implantées sur les marchés des services financiers et pharmaceutiques. Les revenus consolidés de PEL se sont élevés à environ 1,7 milliard USD en 2020, dont quelque 34 % générés en dehors de l'Inde.

Piramal Pharma Solutions fait partie de la branche pharmaceutique de PEL, qui fournit une gamme complète de services pharmaceutiques (y compris dans les domaines des médicaments injectables, des ingrédients pharmaceutiques actifs haute performance, etc.), et commercialise une gamme différenciée de produits pharmaceutiques de niche en tirant parti de ses capacités de fabrication de bout en bout, via ses 14 sites mondiaux et son vaste réseau de distribution mondial réparti dans plus de 100 pays. PEL est également active dans le secteur des produits de grande consommation en Inde.

PEL bénéficie en outre d'une forte présence sur le secteur indien des services financiers. L'entreprise PEL est cotée en Inde sur les marchés BSE Limited et National Stock Exchange of India Limited. Pour tout complément d'information et pour consulter les mises à jour, visitez le site : www.piramal.com | Réseaux sociaux : Facebook,Twitter, LinkedIn

À propos d'Epirium Bio :

Epirium Bio est une société biopharmaceutique au stade clinique qui exploite des informations uniques liées à la biologie de la fonction mitochondriale et de la régénération des tissus pour entreprendre de nouvelles approches thérapeutiques cliniquement significatives visant à traiter les troubles neuromusculaires, neurodégénératifs et mitochondriaux. La société a identifié et établi une plateforme protégée par la propriété intellectuelle de petites molécules qui constituent une nouvelle classe de traitements ayant le potentiel d'améliorer la structure et la fonction mitochondriales, ainsi que de stimuler la biogénèse mitochondriale et la régénération tissulaire. Epirium a avancé son premier candidat clinique (EPM-01) pour le traitement de la dystrophie musculaire de Becker et prévoit de suivre le développement de médicaments ciblant d'autres troubles associés à la dysfonction mitochondriale et à la dégénérescence tissulaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.epirium.com.

