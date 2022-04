Pismo se expande a Asia con OneConnect, un asociado de Ping An Group

La compañía establece su oficina en Singapur e instaura una asociación para ofrecer software bancario en el formato SaaS en la industria de fintech de mayor crecimiento en el mundo[1]

SÃO PAULO, 12 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Pismo , una de las compañías de software como servicio (SaaS) para bancos de más rápido crecimiento en el mundo, anuncia su nueva oficina en Singapur y la creación de una asociación estratégica con OneConnect Financial Technology Co., Ltd. (OneConnect), la empresa líder en technology-as-a-service (TaaS) y asociado de Ping An Group – esto con el fin de expandir sus operaciones en la región del Sudeste Asiático y Medio Oriente.