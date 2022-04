Pismo expande-se para a Ásia com a OneConnect, associada do Ping An Group

O mercado global de software de core banking deve atingir US$34.48 bilhões em 2028, com um crescimento anual de 18% entre 2021 e 2028, de acordo com Fortune Business Insights [2] , e a Ásia tem um papel relevante nesse crescimento. A parceria permitirá que as duas companhias ampliem a participação no mercado de software de core banking na região por meio do acesso a um maior número de instituições financeiras.

"O Sudeste Asiático e o Oriente Médio são mercados chave para Pismo, com economias em franca expansão. Nosso objetivo é ajudar bancos e fintechs na jornada de adoção de BaaS e processamento em cloud", afirma Vishal Dalal, CEO (América do Norte, Europa e Ásia) da Pismo. "Nossa presença em Singapura e a parceria com uma empresa tão bem-sucedida como a OneConnect demonstra nosso profundo comprometimento com a região."

Por essa parceria, a gama de soluções de ponta oferecidas pela OneConnect é complementada pela plataforma SaaS altamente escalável, ágil e multi-tenant da Pismo. Com isso, as duas empresas atenderão melhor a um amplo leque de instituições financeiras.

Tan Bin Ru, CEO (Sudeste Asiático) da OneConnect Financial Technology, afirma: "Estamos entusiasmados com o potencial que esta parceria traz para as duas empresas. Como provedores de soluções de tecnologia para o setor financeiro, constantemente buscamos inovações tecnológicas e formas de oferecer mais valor aos clientes. Estamos felizes em poder ampliar o nosso leque de serviços incluindo SaaS, o que nos torna mais acessíveis a bancos de pequeno e médio porte. Acreditamos que estamos agregando o melhor do Ocidente – as mais avançadas inovações em inteligência artificial e tecnologia – com o melhor do Oriente – o talento em engenharia de produtos".

A OneConnect escolheu a Pismo como parceira pela experiência da companhia nascida no Brasil em desenvolver e implementar soluções de SaaS para o setor bancário, incluindo bancos digitais como Banco Itaú, o maior banco da América Latina, BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, e o renomado banco digital N26. Com a Pismo, a OneConnect em breve oferecerá soluções de core banking em SaaS para bancos de menor porte. Também será possível a integração total com os produtos de TaaS da OneConnect, como as ferramentas antifraude e as soluções de mobile banking antes acessíveis apenas a grandes bancos que desejavam digitalizar suas operações.

A abertura do escritório em Singapura dá continuidade à estratégia de globalização da Pismo, que já mantém operações nos Estados Unidos e na Europa desde 2021. No futuro, esse escritório deve se tornar um hub de suporte aos produtos no Sudeste Asiático.

[1] https://www.statista.com/topics/7970/fintech-in-asia-pacific/#:~:text=The%20Asia%2DPacific%20region%20is,China%20and%20smaller%20emerging%20markets .

[2] https://www.fortunebusinessinsights.com/core-banking-software-market-104392

FONTE Pismo

