Pitbull está listo para montar... con Echelon Fitness

Himno exclusivo escrito para inspirar a los miembros y hacer que el mundo se mueva y se sienta bien. El himno Echelon será lanzado como un sencillo en su nuevo álbum y se presentará en su próxima gira I Feel Good y a través de anuncios de radio y televisión de Echelon.

y a través de anuncios de radio y televisión de Echelon. Canal de contenido especial dedicado "Ride with Pitbull", que incluye la música de Pitbull.

Capacidad de participar con el propio Pitbull y con algunos de sus bailarines, lo que incluirá clases creadas e impartidas por sus bailarines, The Most Bad Ones.

Bicicleta y mercancía exclusivas y de marca compartida centrada en el lanzamiento de su álbum Timeless .

. La colaboración de Echelon con los centros educativos de Pitbull SLAM! mediante pasantías y becas universitarias.

El canal de presentación se situará dentro de la aplicación Echelon Fit (exclusiva para los miembros) y destacará la marca, imagen y música de Pitbull.

"Es realmente un honor asociarse con Echelon Fitness", sostiene Armando Christian Pérez (Pitbull). "Con este nuevo emprendimiento, esperamos abrir nuevos caminos para la música y el fitness. La música es el lenguaje universal. El fitness es un movimiento cultural. Juntos crearemos una generación poderosa. No sé si a ustedes, pero eso a mí me hace sentir bien, ¡dale!"

"Enterarnos de que Pitbull era fan de nuestro producto y de nuestra comunidad fue una lección de humildad", comentó Lou Lentine, presidente y director ejecutivo de Echelon Fitness. "Hemos experimentado un crecimiento significativo y ha aumentado la confianza por parte de inversionistas financieros clave, incluida una inversión reciente liderada por Goldman Sachs. Pitbull se ha presentado con algunos de los mayores talentos de la industria de la música. Y ahora su última presentación es con Echelon Fitness. ¡Nos entusiasma mucho dar la bienvenida al Sr. Worldwide al equipo!".

Para obtener más información sobre el canal de Pitbull, los equipos conectados y la suscripción de Echelon, visite https://echelonfit.com.

ACERCA DE ECHELON FITNESS

Echelon Fitness ha revolucionado el fitness conectado desde casa desde que presentó su primera bicicleta Connect en 2017. Lo que comenzó como una misión para hacer que la vida saludable fuera factible y accesible para todos evolucionó en una línea de soluciones innovadoras de acondicionamiento físico, así como en una comunidad próspera. Desde sofisticadas bicicletas estáticas hasta espejos de actividad física con pantalla táctil y más, cada producto ostenta un diseño cuidadosamente pensado y una tecnología de vanguardia que permite a las personas ejercitarse cómo, cuándo y con quiénes deseen. Al aprovechar la aplicación Echelon Fit y la suscripción a los planes United, los miembros acceden a una variedad de clases en vivo y bajo demanda dirigidas por instructores de fitness prácticos y realistas. Los miembros también pueden usar la aplicación para monitorear su desempeño con respecto a la tabla de clasificación en vivo de Echelon y el progreso general mientras disfrutan de una competencia saludable. Para obtener más información, visite https://echelonfit.com/.

ACERCA DE PITBULL

Pitbull invita a la disrupción a escala global como una superestrella internacional independiente ganador de un GRAMMY®, defensor de la educación, emprendedor de negocios y orador motivacional. Ganador de innumerables premios, docenas de posiciones número 1 a nivel internacional, cientos de certificaciones de oro y platino, millones de ventas de sencillos, 25 millones de ventas de álbumes y sobre 15.000 millones de visualizaciones de video, una de las carreras más impresionantes en la historia de la música fue lo que le allanó el camino para hacer un verdadero cambio. No solo ayudó exitosamente a establecer escuelas públicas subvencionadas de matrícula gratuita Sports Leadership Arts and Management (SLAM!) en todo el país, sino además fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en nombre de Clean Water Here; es socio de eMerge Americas, la cumbre anual de tecnología e innovación realizada en Miami; y fue galardonado junto con leyendas musicales y ganadores del Premio Nobel de la Paz y del Premio Pulitzer en la Cumbre Internacional de Logros 2019. Pitbull y Horizon Media se han asociado para lanzar 305 Worldwide, una nueva agencia de marketing multicultural. Después de anunciar varias alianzas en 2020, como CLMBR, Espanita Tequila, LivexLive y el Podcast "From Negative to Positive" ("de negativo a positivo"), Pitbull finalizó el año 2020 con un estruendo al presentarse en el escenario principal de Times Square para darle la bienvenida al año nuevo. En el primer mes de 2021, Pitbull se convirtió en copropietario del equipo de carreras NASCAR [Team Trackhouse], y con orgullo se desempeñó como el gran mariscal de la Daytona 500 de NASCAR 2021. Pitbull ha actuado para millones de personas en todo el mundo e incluso unió fuerzas con Tony Robbins, estratega de vida y negocios n° 1, para numerosos compromisos de alcance internacional. Una vez más, maximiza su propia libertad creativa, empresarial y personal en su próximo y muy esperado álbum en inglés, que se lanzará a fines de este año.

Fotografía: https://mma.prnewswire.com/media/1551911/Pitbull.jpg

FUENTE Echelon Fit

SOURCE Echelon Fit