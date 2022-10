PLACAS-MÃE DA SÉRIE B650 DA GIGABYTE PREPARADAS PARA EQUIPAR OS SETUPS GAMING INTERMEDIÁRIOS DA AMD

TAIPEI, 10 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Com a chegada dos processadores de desktop da série Ryzen™ 7000 da AMD, baseados na nova arquitetura Zen 4, a marca líder mundial de computadores GIGABYTE anunciou hoje suas placas-mãe B650E e B650, que estão prontas para equipar esses Processadores de última geração. Com o novo soquete AM5, as placas-mãe para gaming AORUS B650E e B650 são equipadas com um projeto de energia digital direto e um módulo de resfriamento completo para manter o circuito frio. Essas placas-mãe AORUS vêm com conectividade PCIe 5.0 e suporte para memória DDR5, que têm capacidade AMD EXPO™ e Intel® XMP de até DDR5-6600 ou mais. As placas-mãe AORUS para gaming também estão equipadas com PCIe de fácil instalação e projeto de instalação e remoção rápidas M.2, tornando as atualizações futuras rápidas e fáceis.

PLACAS-MÃE DA SÉRIE B650 DA GIGABYTE PREPARADAS PARA ALIMENTAR OS DESENVOLVIMENTOS CONVENCIONAIS DE JOGOS DA AMD

A alimentação de energia e o projeto térmico sempre foram fatores importantes em termos de desempenho do Processador. Para atender às necessidades dos gamers que buscam um desempenho do sistema poderoso, mas estável, as placas-mãe para gaming AORUS B650E e B650 são desenvolvidas com uma potência digital dupla máxima de 16+2+2 fases, coberta por um grande dissipador de calor, que tem quatro vezes mais superfície do que a geração anterior, para garantir a mais tranquila alimentação de energia, mesmo sob cargas. Outros projetos térmicos, como mega-tubos de calor de 8 mm e dissipadores de calor dedicados nos principais componentes, melhoram muito a estabilidade e o desempenho geral do sistema. Com o prático projeto dos recursos PCIe e M.2 EZ-Latch das placas-mãe AORUS B650 para gaming, a GIGABYTE facilita a substituição de componentes.

A GIGABYTE lançou um total de 14 placas-mãe, incluindo B650E AORUS TACHYON, B650E AORUS MASTER, B650 AORUS ELITE AX, B650 AERO G, B650I AORUS ULTRA, entre outras, que estão à venda a partir de 10 de outubro. Para mais informações sobre as placas-mãe da série AORUS B650 da GIGABYTE, acesse: https://bit.ly/AMD_B650

