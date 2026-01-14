PlanetAI Nature Space, premier certificateur de crédits carbone en Espagne et leader européen en termes de volume de crédits délivrés

BARCELONE, Espagne, 14 janvier 2026 /PRNewswire/ -- PlanetAI Nature Space (PNS) s'est imposé comme le premier organisme de certification de crédits carbone fondé en Espagne et comme le premier standard de l'Union européenne en termes de volume de crédits carbone émis, avec plus de 133 millions de crédits.

Fondé à Barcelone en 2023, PNS a été créé pour combler une lacune importante sur le marché volontaire du carbone : une véritable traçabilité, une rigueur scientifique et une précision technologique. À cette fin, il développe une technologie exclusive qui intègre l'intelligence artificielle, l'observation de la Terre par satellite à l'aide de données multispectrales et historiques, et l'apprentissage automatique quantique pour modéliser le système environnemental comme un ensemble totalement interconnecté. Cette combinaison permet de calculer avec une grande précision les stocks de carbone, l'état de conservation et l'émission de crédits de carbone actuels et « anciens », en quantifiant la séquestration passée du carbone sur la base de données satellitaires historiques, avec des niveaux supérieurs de transparence et de profondeur temporelle.

Le processus de certification s'appuie sur un système d'évaluation par les pairs, dans lequel des experts externes titulaires d'un doctorat et issus de différentes disciplines scientifiques évaluent les projets, garantissant ainsi la qualité par le biais d'une recherche scientifique reconnue dans le monde entier.

PNS exploite actuellement quatre méthodologies et un sceau de biodiversité :

Carbone forestier

Carbone bleu

Carbone de palme

Réduction des émissions de méthane

Sceau de la biodiversité (incluant la certification de non-déforestation conformément au règlement de l'UE sur la déforestation - EUDR).

En outre, PNS développe deux nouvelles méthodologies : l'ARR (Afforestation, Reforestation and Revegetation) et les sols agricoles en tant que puits de carbone.

Les connaissances ancestrales détenues par les communautés locales constituent un pilier essentiel de l'organisation et sont structurellement intégrées dans ses méthodologies, reconnaissant ainsi leur rôle essentiel dans la conservation des écosystèmes.

La traçabilité des crédits est assurée par la technologie blockchain, ce qui garantit que chaque crédit est unique, transparent, vérifiable et traçable tout au long de son cycle de vie.

PNS a également mis en place un modèle financier destiné aux développeurs de projets : aucun frais d'émission n'est facturé jusqu'à ce que les crédits carbone soient vendus. Les développeurs ne supportent que le coût de l'intégration et de l'enregistrement du projet sur la plateforme de PNS, ce qui évite les obstacles financiers initiaux et facilite la mise en œuvre correcte du projet.

Par cette approche technologique, scientifique et sociale, PlanetAI Nature Space se positionne comme une référence européenne en matière de certification de crédits carbone, soutenue par des reconnaissances internationales telles que le Forum économique mondial pour la technologie Quantum Aqua de PNS qui permet de détecter les eaux souterraines partout dans le monde, et son adhésion au Climate Technology Centre and Network (CTCN), le bras technologique de l'UNFCCC.

Contact : PlanetAI Nature Space | +34 611 698 985 | [email protected]