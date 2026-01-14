PlanetAI Nature Space, primera certificadora de créditos de carbono en España y líder en la Unión Europea por volumen de créditos emitidos

BARCELONA, España, 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- PlanetAI Nature Space (PNS) se consolida como la primera certificadora de créditos de carbono creada en España y como el primer Estándar de la Unión Europea por volumen de créditos de carbono emitidos con más de 133 millones.

Fundada en 2023 en Barcelona, PNS nació para cubrir una carencia crítica del mercado voluntario de carbono: trazabilidad real, rigor científico y precisión tecnológica. Para ello, desarrolla tecnología propia que integra Inteligencia Artificial, Observación de la Tierra por satélite con datos multiespectrales y Quantum Machine Learning para modelar el sistema ambiental como un todo interconectado. Esta combinación permite calcular con alta precisión las reservas de carbono, el estado de conservación y emitir créditos de carbono tanto actuales como "vintage", cuantificando capturas pasadas a partir de datos satelitales históricos, con un nivel superior de transparencia y profundidad temporal.

El proceso de certificación se apoya mediante el sistema de revisión por pares, donde doctores externos de distintas disciplinas científicas evalúan los proyectos, garantizando la calidad del proyecto mediante investigación científica internacional.

Actualmente, PNS ostenta cuatro metodologías y un sello de Biodiversidad:

Carbono forestal

Carbono azul

Carbono de palma

Mitigación de metano

Sello de Biodiversidad (incluye certificación de no deforestación conforme al Reglamento de importación EUDR de la Unión Europea).

Adicionalmente, PNS está desarrollando dos nuevas metodologías: ARR (Reforestación) y Suelo Agrícola como sumidero de carbono.

El conocimiento ancestral de las comunidades locales constituye uno de los pilares de la organización y se integra de forma estructural en sus metodologías, reconociendo su papel esencial en la conservación de los ecosistemas.

La trazabilidad de los créditos se garantiza mediante tecnología blockchain, asegurando que cada crédito sea único, transparente, verificable y rastreable durante todo su ciclo de vida.

Además PNS ha implementado un modelo financiero para los desarrolladores de proyectos: "No se cobra la emisión de los créditos hasta que los créditos sean vendidos". Los desarrolladores únicamente asumen el coste de alta y registro del proyecto en la plataforma de PNS, eliminando barreras económicas iniciales y facilitando una correcta ejecución de los proyectos.

Con este enfoque tecnológico, científico y social, PlanetAI Nature Space se posiciona como un referente europeo en la certificación de créditos de carbono, respaldado por reconocimientos internacionales, como el World Economic Forum con la tecnología Quantum Aqua de PNS para descubrir agua subterránea en cualquier lugar del mundo y su membresía en el Climate Technology Centre and Network (CTCN), brazo tecnológico de la UNFCCC.

Contact: PlanetAI Nature Space | +34 611 698 985 | [email protected]