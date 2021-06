Planon acquiert Axonize, fournisseur de plateforme IoT, étendant son offre de bâtiments hyperconnectés

Axonize complète l'approche " Plateforme ouverte " de Planon avec des connexions prêtes à l'emploi aux appareils intelligents et sources de données issues de nombreux fournisseurs. Cette acquisition soutient également le partenariat stratégique de Planon avec Schneider Electric et d'autres partenaires technologiques , alimentant les ambitions futures communes, permettant la création de jumeaux numériques et améliorant la compréhension des performances des bâtiments et actifs.

Pierre Guelen, PDG de Planon, déclare : « La tendance à la numérisation des bâtiments et services facilitaires va s'accélérer dans les prochaines années. La disponibilité et l'accès sécurisé à des données comportementales fiables sont un prérequis essentiel pour les initiatives de numérisation, automatisation et développement durable de nos clients. »

Janiv Ratson, PDG d'Axonize, ajoute : " Nous sommes impatients de franchir cette nouvelle étape et nous sommes convaincus que Planon constituera un lieu d'accueil idéal pour nos clients, nos employés et notre technologie. Nous croyons à une croissance exponentielle de la digitalisation des entreprises intelligentes. Je suis convaincu qu'ensemble, nous pouvons étendre la notion de bâtiments intelligents et d'entreprises intelligentes dans le monde.''

Les conditions de la transaction ne seront pas divulguées. Catapult Advisors LLC a agi en tant que conseiller financier d'Axonize.

Planon est leader mondial dans l'édition de logiciels pour le Real Estate et le Facility Management. Ses solutions permettent la digitalisation des bâtiments et services en intégrant les technologies smart building, les solutions d'entreprises et les données au sein d'une source unique et fiable et transformant cela en valeur pour les propriétaires des bâtiments, utilisateurs et prestataires de services.

Axonize a développé une plateforme IoT sans code pour les entreprises smart facilitant la connexion, la surveillance et le contrôle d'un nombre illimité d'appareils, de sources de données et de systèmes, ainsi que l'analyse des flux de données issus de plusieurs appareils et sources. L'offre d'Axonize est proposée en SaaS.

