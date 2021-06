Planon lance sa Marketplace recensant des applications d'add-ons de la PropTech spécialisées pour le marché de la gestion de l'immobilier et du facility management

La plateforme d'applications ouverte de Planon permet à ses utilisateurs de découvrir les dernières solutions technologiques de la PropTech

PARIS, 29 juin 2021 /PRNewswire/ -- Planon, fournisseur mondial de logiciels innovants de gestion de l'immobilier et de facility management, vient d'annoncer le lancement de sa Marketplace. Cette place de marché recense de nouvelles applications et intégrations d'add-ons conçues par Planon et son réseau de partenaires technologiques. Elle offre une excellente source d'inspiration pour les organisations à la recherche des dernières solutions en matière de digitalisation dans ce monde de la PropTech en plein essor.

« Je suis très fier de la nouvelle Marketplace de Planon : elle illustre parfaitement la direction que nous prenons avec notre volonté de rester un leader sur le marché, explique Pierre Guelen, Fondateur et PDG de Planon. Fournir une plateforme ouverte et une approche de partenariat avec des fournisseurs de solutions, des intégrateurs et revendeurs d'envergure internationale a constitué une étape stratégique clé pour Planon. À ce jour, grâce à notre Marketplace, nous avons doté l'ensemble de nos utilisateurs d'un accès immédiat à l'écosystème de Planon, offrant donc de nouvelles opportunités à nos clients et partenaires. »

L'écosystème de Planon évolue au quotidien et de nouvelles solutions seront ajoutées régulièrement. La Marketplace est le moyen idéal de présenter un vaste choix d'applications spécialisées vendues comme extensions des solutions Planon Universe for Corporate Real Estate and Facility Managers, Planon Universe for Service Providers, et Planon Universe for Campus Managers. Elle présente les fonctionnalités essentielles et les solutions Planon associées des dernières innovations techniques à la pointe du progrès afin d'aider les organisations à faire face aux nouveaux défis qu'elles rencontrent au quotidien.

À propos de Planon

Planon est leader mondial dans l'édition de solutions logicielles pour le Real Estate et le Facility Management. Ses solutions permettent la digitalisation des bâtiments et services en intégrant le paysage diversifié des technologies smart building, les solutions d'entreprises et les données au sein d'une source unique et fiable et transformant cela en valeur pour les propriétaires des bâtiments, les utilisateurs et les prestataires de services.

Vous souhaitez devenir un partenaire Planon, développer des solutions complémentaires et attirer de nouveaux clients en rejoignant notre écosystème de partenaires et d'experts ? Consultez notre Portail partenaires.

Related Links

https://planonsoftware.com



SOURCE Planon