Planta da CATL, em Sichuan, escolhida como fábrica Lighthouse pelo Fórum Econômico Mundial

NINGDE, China, 12 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Sichuan Contemporary Amperex Technology Limited (CATL-SC), uma subsidiária-integral da CATL, foi adicionada à Global Lighthouse Network (GLN) pelo Fórum Econômico Mundial, tornando-a a segunda planta Lighthouse da CATL, após a planta em Ningde ter sido adicionada à GLN em 2021. Até o momento, existem apenas duas fábricas Lighthouse no setor de baterias em todo o mundo, ambas são unidades de produção da CATL.

O Fórum Econômico Mundial fez as seguintes observações sobre a CATL: "para alcançar um crescimento significativo dos negócios e maior expectativa de qualidade e sustentabilidade, a CATL desenvolveu um grande campo verde na cidade de Yibin. A planta implementou mais IA aprimorada, IoT e automação flexível, além das iniciativas digitais da sede Lighthouse da CATL em Ningde, e alcançou 17% de aumento da velocidade de linha, 14% de redução da perda de rendimentos e zero emissão de carbono."

A Global Lighthouse Network é uma comunidade de instalações de produção que são líderes mundiais na adoção e integração das tecnologias de ponta da Quarta Revolução Industrial. Francisco Betti, diretor de fabricação avançada e cadeias de valor do Fórum Econômico Mundial, disse: "As novas fábricas da Global Lighthouse Network mostram como os fabricantes podem atingir as metas de negócios e, ao mesmo tempo, ter um impacto positivo nas economias, nos meios de subsistência das pessoas e no meio ambiente. O desafio para empresas e formuladores de políticas é o quanto eles podem ampliar essas inovações em todas as redes de produção e cadeias de valor."

As tecnologias da Quarta Revolução Industrial impulsionam a produtividade, a sustentabilidade e a resiliência

No contexto da transformação digital abrangente do setor de baterias, a CATL está acelerando a inovação digital no ciclo de vida completo da bateria quanto ao projeto, à fabricação, à utilização e à reciclagem de baterias, de modo a atender aos requisitos de processo de alta precisão, velocidade rápida de produção e alta qualidade.

Gestão de energia verde. A CATL desenvolveu um sistema de gestão de energia que coleta dados de mais de 40 mil sensores implementados na planta por meio de soluções sem fio 5G e IoT de banda estreita (sigla em inglês, NB-IoT). Com o suporte de um algoritmo avançado, o sistema calculou os parâmetros operacionais de cada equipamento com consumo otimizado de energia do sistema.

Gestão inteligente da produção. Ao desenvolver um algoritmo de controle de processo de revestimento de circuito fechado, a CATL-SC é capaz de modelar e aprender profundamente os parâmetros combinados de mais de mil pós e líquidos, alcançando um controle preciso do revestimento de alumínio em níveis de mícrons e miligramas, melhorando, assim, a consistência dos produtos.

Além disso, com base no desenvolvimento virtual e de simulação, as linhas de empacotamento da CATL-SC alcançaram 80% de automação. Com o suporte do processo de colagem automática, a mão de obra da linha de processo de colagem foi reduzida em 70%, alcançando uma taxa de qualidade de 99,8%.

Gestão de qualidade extrema . Com a aplicação de equipamentos de inspeção visual de alta precisão e tecnologia de IA, a CATL-SC alcançou precisão de reconhecimento em nível de mícrons, o que estimulou avanços na detecção de defeitos no processo de soldagem, enrolamento e processo anterior sob condição de fluido de alta velocidade.

. Com a aplicação de equipamentos de inspeção visual de alta precisão e tecnologia de IA, a CATL-SC alcançou precisão de reconhecimento em nível de mícrons, o que estimulou avanços na detecção de defeitos no processo de soldagem, enrolamento e processo anterior sob condição de fluido de alta velocidade. Gestão de segurança altamente precisa. A gestão de segurança é algo crucial para a CATL-SC, que atualmente é uma das maiores bases de produção de baterias de veículos elétricos do mundo. Ao combinar transmissão de vídeo por streaming com a tecnologia de IA, ela reduziu o risco de falta de inspeção. Por meio da transmissão de vídeo por streaming, o sistema é capaz de identificar automaticamente os erros de operação, como a fixação errônea de sinais e ocupação de canais, além de poder rotular e salvar imagens automaticamente. Com o suporte de tecnologia infravermelha térmica e de IA, ela tem um monitoramento centralizado da temperatura das células de bateria em depósitos e um monitoramento da temperatura das células de bateria nos principais processos de alta temperatura.

Como líder global e primeira fábrica Lighthouse do mundo no setor de baterias, a CATL reduziu a taxa de defeitos de seus produtos para o nível PPB. Agora, ela se esforça para replicar as experiências de fabricação inteligente, ágil e flexível de sua planta em Sichuan em todas as suas 13 bases de produção ao redor do mundo, contribuindo assim para o desenvolvimento de alta qualidade do setor de novas energias em meio à Quarta Revolução Industrial.

