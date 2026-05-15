Plante Moran opent kantoor in Amsterdam als onderdeel van voortdurende internationale expansie

Nieuwe locatie versterkt de capaciteit van het bedrijf om klanten in Europa en daarbuiten te ondersteunen

AMSTERDAM, 15 mei 2026 /PRNewswire/ -- Plante Moran, een van de grootste boekhoud-, belasting-, advies- en vermogensbeheerbedrijven van Noord-Amerika, heeft de opening van een nieuw kantoor in Amsterdam aangekondigd. Dit markeert de eerste locatie van het bedrijf in Europa en bouwt voort op meer dan twintig jaar internationale kantooruitbreiding, te beginnen met Shanghai en gevolgd door openingen in Mexico, Mumbai en Tokio. Het nieuwe kantoor weerspiegelt Plante Morans voortdurende investeringen in wereldwijde capaciteiten om klanten te ondersteunen terwijl ze internationaal werken, uitbreiden en concurreren.

Kevin Dailey, Plante Moran Jason Drake, Plante Moran

Plante Moran werkt al meer dan veertig jaar samen met organisaties met internationale activiteiten en helpt hen om te gaan met complexe regelgeving, groei en verandering. Naarmate de grensoverschrijdende activiteiten blijven toenemen, breidt het bedrijf zijn aanwezigheid op het terrein uit om Amerikaanse en Latijns-Amerikaanse bedrijven die zakendoen in Europa en Europese organisaties die in de Verenigde Staten en Latijns-Amerika actief zijn, beter te kunnen bedienen.

"Het openen van een kantoor in Amsterdam is een natuurlijke uitbreiding van de manier waarop we meegroeien met onze klanten", aldus Jason Drake, managing partner bij Plante Moran. "Het versterkt onze wereldwijde groeistrategie en weerspiegelt onze langetermijnverbintenis om aanwezig te zijn waar onze klanten ons nodig hebben, terwijl we trouw blijven aan de cultuur en waarden die ons bedrijf definiëren".

Het kantoor in Amsterdam, gelegen aan De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, zal worden geleid door Kevin Dailey. De heer Dailey, een ervaren leidinggevende binnen Plante Moran, heeft veel ervaring met het werken met organisaties die grensoverschrijdend opereren en zal verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de strategie, groei en klantenservice van het bedrijf in de regio.

"Amsterdams uitgebreide infrastructuur, stabiele regelgeving en wereldwijde connectiviteit maken de stad een natuurlijke toegangspoort voor organisaties die zich in heel Europa uitbreiden", zei de heer Dailey. "Deze positionering stelt ons in staat om dit kantoor doelgericht te bouwen, met een gerichte voetafdruk die kan schalen naast de behoeften van de klant en tegelijkertijd de volledige kracht van de wereldwijde mogelijkheden van Plante Moran in de hele regio kan leveren".

De opening in Amsterdam vormt een aanvulling op de bredere internationale uitbreidingsstrategie van Plante Moran, waaronder de recente samenwerking met JA Del Río, een van Mexico's grootste audit-, belasting- en adviesbureaus, met bijkomende kantoren in Colombia en Costa Rica. Samen versterken deze investeringen de wereldwijde aanwezigheid van het bedrijf in Latijns-Amerika, Azië-Pacific, Europa en Noord-Amerika, terwijl het engagement blijft bestaan om klanten wereldwijd als één bedrijf te bedienen.

"Al meer dan een eeuw volgen we een bewuste, langetermijnbenadering van groei", voegde Drake eraan toe. "Naarmate de zakelijke activiteiten van onze klanten steeds mondialer worden, is het onze verantwoordelijkheid om met hen te groeien op een manier die onze op mensen gerichte cultuur en langetermijnmindset versterkt".

Over Plante Moran

Plante Moran is een van de grootste boekhoud-, belasting-, advies- en vermogensbeheerbedrijven van Noord-Amerika en biedt een volledige reeks diensten aan organisaties in de volgende sectoren: productie en distributie, dienstverlening, gezondheidszorg, private equity, publieke sector, financiële diensten, vastgoed, bouw en energie. In meer dan honderd jaar tijd is het bedrijf uitgegroeid tot een organisatie met meer dan 4.500 professionals in de Verenigde Staten en daarbuiten. Plante Moran is door een aantal organisaties, waaronder het tijdschrift Fortune, erkend als een van de beste werkplekken in Amerika. Voor meer informatie kunt u terecht op plantemoran.com.

