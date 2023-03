Plasan Estabelecerá Empresa na Austrália

KIBBUTZ SASA, 13 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Plasan Sasa Ltd. ("Plasan") anunciou hoje sua intenção de aumentar seu compromisso com o setor de defesa australiano e estabelecer uma subsidiária local na Austrália a ser chamada de "Plasan-Australia", que terá como objetivo apoiar seus parceiros locais e os projetos com os quais a Plasan está envolvida na Austrália da melhor maneira possível, para apoiar os compromissos da empresa com AIC e melhorar a transferência de esforços tecnológicos.

Plasan’s projects at Australia - Thales - Hawkei, , Hanwha - Redback & Huntsman - AS9, BAE Hunter



Dani Ziv, CEO: "A experiência de longo prazo e a compreensão substancial das necessidades estratégicas de defesa da Austrália para a próxima década, bem como a importância para a Austrália de adquirir tecnologias e capacidades essenciais e críticas, nos levaram a decidir ampliar nossa presença na Austrália bem como mudar nossa cadeia de suprimentos para a indústria australiana o mais amplamente possível. A criação da Plasan-Australia solidificará essa presença".

A Plasan tem um histórico de sucesso na Austrália, cuja conquista mais significativa até o momento é o programa Hawkei. A colaboração inicial com a Thales Australia a partir de 2009, resultou em uma parceria para o LAND121 Fase 4, que levou à criação e vitória de Hawkei, cuja cabine foi projetada, testada e produzida pela Plasan. Atualmente, a cooperação da Plasan com a BAE Australia está levando-a a bordo da fragata Hunter Class, um projeto que foi iniciado em fevereiro, incorporando o Armor Steel de origem australiana da Bisalloy nas soluções de sobrevivência da Plasan.

A cooperação da Plasan com a HDA (Hanwha Defence Australia) nos últimos quatro anos provou ser uma jornada excepcionalmente produtiva que se materializou com o nascimento do Huntsman (o AS9 SPH e o AS10 AARV sob o Land 8116) e do Redback IFV de última geração, que foi desenvolvido para o programa do LAND400 Fase 3 sobre o qual um anúncio de premiação é esperado em breve.

As principais competências da Plasan em tecnologias de proteção e atualizações de veículos e sistemas são capacidades destacadas pelo Departamento de Defesa Australiano como capacidades industriais críticas, e o estabelecimento da Plasan-Austrália para apoiar o Land400 Fase 3 garantirá que a cadeia de suprimentos forneça essas tecnologias e apoie-as nas próximas décadas, trazido e mantido na Austrália.

Visite-nos em http://www.plasan.com

FONTE Plasan Sasa Ltd.

