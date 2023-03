Plasan va établir une entreprise en Australie

KIBBUTZ SASA, Israël, 13 mars 2023 /PRNewswire/ -- Plasan Sasa Ltd. (« Plasan ») a annoncé aujourd'hui son intention d'accroître son engagement envers l'industrie de la défense australienne et de créer une filiale locale en Australie, nommée « Plasan-Australia », qui visera à soutenir ses partenaires locaux et les projets auxquels Plasan participe en Australie de la meilleure manière possible, à soutenir les engagements de l'entreprise envers l'AIC et à améliorer les efforts de transfert de technologie.

Plasan’s projects at Australia - Thales - Hawkei, , Hanwha - Redback & Huntsman - AS9, BAE Hunter

Dani Ziv, PDG : « Notre expérience à long terme et notre compréhension approfondie des besoins stratégiques de l'Australie en matière de défense pour la prochaine décennie, ainsi que l'importance pour l'Australie d'acquérir des technologies et des capacités centrales et essentielles, nous ont encouragés à accroître notre présence en Australie et à transférer notre chaîne d'approvisionnement dans l'industrie australienne dans toute la mesure du possible. L'établissement de Plasan en Australie renforcera cette présence. »

Plasan jouit d'un excellent bilan en Australie, dont le succès le plus important à ce jour est le programme Hawkei. La première collaboration avec Thales Australia à partir de 2009 a donné lieu à un partenariat autour du programme LAND121 Phase 4 qui a conduit à la création et au succès du Hawkei, dont la cabine a été conçue, testée et produite par Plasan. Actuellement, la coopération de Plasan avec BAE Australia lui permet de participer au projet de frégate Hunter Class, lancé en février, qui allie l'acier blindé australien de Bisalloy et les solutions de survie de Plasan.

La coopération de Plasan avec HDA (Hanwha Defence Australia) au cours des quatre dernières années s'est avérée exceptionnellement productive et s'est concrétisée par la naissance du Huntsman (l'AS9 SPH et l'AS10 AARV dans le cadre du Land 8116) et du Redback IFV de pointe développé dans le cadre du programme LAND400 Phase 3 qui devrait bientôt être primé.

Les compétences fondamentales de Plasan en matière de technologies de protection et de mise à niveau des véhicules et des systèmes sont des capacités industrielles que le ministère australien de la Défense considère comme essentielles et la création de Plasan-Australia pour soutenir le projet Land400 Phase 3 garantira que la chaîne d'approvisionnement pour fournir ces technologies et les soutenir dans les décennies à venir sera installée et maintenue en Australie.

