Plasman Group anuncia nuevo nombre de marca global

Los nombres de las divisiones anteriores, incluyendo A-Brite Plating, A.P. Plasman, Build-A-Mold, Plastal y Thermotech, ahora se unirán bajo una marca global. Marca un hito emocionante para la compañía, como explica el consejero delegado de Plasman, David Wiskel. "No se trata sólo del cambio de nombre, sino de una oportunidad para reflexionar sobre todo lo que nuestra historia nos ha brindado y todo lo que aspiramos a llegar a ser. En los más de 16 años que he sido consejero delegado, Plasman no ha dejado de crecer. Es un momento emocionante para mí personalmente, todo nuestro equipo y cada uno de los clientes a los que servimos".