Plasman Group kündigt globale Markenumstellung an

Die Namen früherer Abteilungen, einschließlich A-Brite Plating, A.P. Plasman, Build-A-Mold, Plastal und Thermotech werden nun unter einem globalen Markennamen vereint. Es ist ein aufregender Meilenstein für das Unternehmen, wie Plasman-CEO David Wiskel erklärt. „Es geht nicht nur um die Namensänderung, sondern um eine Gelegenheit, über alles nachzudenken, was wir in unserer Geschichte erreicht haben und was wir noch erreichen wollen. In über 16 Jahren, in denen ich als CEO tätig war, hat Plasman nicht aufgehört zu wachsen. Es ist eine aufregende Zeit für mich persönlich, für unser gesamtes Team und für jeden der Kunden, die wir betreuen."