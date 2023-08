PLATAFORMA PAGER AGORA DISPONÍVEL NO GOOGLE CLOUD MARKETPLACE

O ambiente em nuvem de classe mundial simplifica as aquisições, acelera a implantação da plataforma de colaboração e navegação de atendimento virtual

NOVA YORK, 1º de agosto de 2023 /PRNewswire/ -- A Pager Inc. anunciou hoje que sua plataforma de navegação e colaboração de atendimento virtual, que atende 23 milhões de membros, já está disponível no Google Cloud Marketplace.

"O lançamento no Google Cloud Marketplace facilita drasticamente a aquisição de nossa plataforma de navegação e coordenação de atendimentos líder do setor", disse Walter Jin, presidente e CEO da Pager. "Ao expandir nossa parceria estratégica com o Google, os clientes do setor de pagamentos e sistemas de cuidados de saúde que são parceiros do Google Cloud agora podem adquirir a experiência de atendimentos integrados e conectados da Pager em apenas alguns minutos. Esse é um benefício que economiza tempo para qualquer empresa de saúde que queira oferecer uma experiência de saúde personalizada e em tempo real que envolva, oriente e conecte seus membros e pacientes com o atendimento adequado. Além disso, após uma compra, o processo de implantação tem agora o suporte do ambiente seguro, escalável e confiável de primeira linha do Google Cloud".

Esta nova oferta inclui benefícios adicionais para clientes da Pager que têm uma conta do Google Cloud. As compras feitas no Google Cloud Marketplace contam como um abatimento de dólar por dólar em qualquer despesa comprometida no Google Cloud. Além disso, esses clientes desfrutam do faturamento consolidado do Google Cloud, bem como da capacidade de impulsionar produtos de terceiros por meio do Google Cloud Marketplace e negociar com fornecedores terceirizados. Os clientes da Pager também podem acessar soluções baseadas em nuvem do Google, incluindo recursos de IA e análise de dados.

Com um portfólio selecionado de soluções em nuvem de alta qualidade para empresas, o Google Cloud Marketplace simplifica o processo de aquisição ao oferecer apenas soluções digitais de primeira linha, aprovadas pelo Google e integradas ao Google Cloud. A Pager conquistou sua designação como parceira do Google Cloud ao demonstrar proficiência e alcançar sucesso com os clientes por meio de suas habilidades validadas pelo Google Cloud em um setor, solução ou produto específico.

"À medida que a saúde se torna cada vez mais digitalizada, fornecer acesso ao atendimento virtual é fundamental", disse Dai Vu, diretor executivo da Pager para o Google Cloud Marketplace e iniciativas de GTM (Go-to-Market) para fornecedores de software independentes (ISV). "Com a plataforma de navegação e colaboração em atendimento virtual da Pager disponível no Google Cloud Marketplace, os clientes podem acessar soluções empresariais de saúde digital para otimizar sua experiência de atendimentos de saúde".

"Ter a infraestrutura em nuvem global de primeira linha do Google Cloud como um parceiro estratégico acelera significativamente nossa missão de transformar a experiência de saúde", complementou Jin. "Estamos entusiasmados e prontos para demonstrar como essa colaboração expande nossas capacidades já poderosas de proporcionar a experiência de atendimentos completa e sem complicações que os consumidores esperam agora".

Para comprar a Pager no Google Cloud Marketplace, acesse este link ou agende um d emonstração gratuita do Pager .

Sobre a Pager

A Pager é uma plataforma de colaboração em atendimento virtual que proporciona acesso ao cuidado de saúde integral em uma experiência de atendimentos confiável, conveniente e conectada, como ter um "médico na família". A Pager ajuda as pessoas a tomar melhores decisões sobre cuidados de saúde, proporcionando melhor acesso e reduzindo custos, fazendo com que o atendimento seja simples e fácil de entender ao longo de toda a jornada de atendimento. Por meio de uma combinação de automação de IA de alta tecnologia e serviços de concierge personalizados, a Pager oferece uma experiência integrada e completa, incluindo triagem, telemedicina, prescrições eletrônicas, agendamento de consultas, acompanhamento pós-atendimento, defesa do paciente e atendimento ao cliente. A plataforma de comunicação omnicanal da Pager conecta o ecossistema de cuidados de saúde fragmentado, agregando uma equipe de atendimento à saúde composta por enfermeiras, médicos, farmacêuticos, coordenadores, defensores e muito mais em um só lugar. A Pager tem parceria com os principais pagadores, provedores e empregadores, representando mais de 23 milhões de pessoas nos Estados Unidos e na América Latina. www.pager.com

FONTE Pager

