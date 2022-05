Plataforma simples de negócios de NFTs, SKY Play lista seu token na MEXC Global

SEUL, Coreia do Sul, 12 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- Em 12 de maio de 2022, a SKY Technology Co., LTD anunciou que a SKY Play deu seu primeiro passo para se tornar uma plataforma oficial de blockchain, listando sua criptomoeda, o token SKY Play (SKP), na MEXC Global, uma das principais plataformas de negociação de ativos digitais do mundo.

O SKP, a moeda da plataforma SKY Play, utiliza a rede Polygon (MATIC), que oferece baixas tarifas de transação, velocidade e escalabilidade como uma das principais blockchains de segunda camada da Ethereum.

Após sua listagem de criptomoeda na MEXC Global, a SKY Technology lançará diversos novos conteúdos de estilo de vida por meio da SKY Play, uma plataforma simples de negócios de NFTs, e acelerará suas listagens em outras exchanges globais de criptomoedas. Sob a liderança da empresa de Singapura, começando com jogos eP2E (jogos fáceis de jogar para lucrar, ou "easy play-to-earn"), a empresa colaborará com parceiros líderes do setor para ampliar seus serviços de conteúdo em várias áreas, como filmes, músicas, esportes e arte.

O eP2E Coin Grid será o primeiro jogo disponibilizado na SKY Play, em conjunto com o SKP. Durante um teste alfa no mês passado, o Coin Grid recebeu avaliações positivas dos usuários de games, como um jogo de NFTs fácil que todo mundo pode curtir. O Coin Grid será lançado mundialmente no primeiro semestre deste ano.

Sang-ok Chang, CEO da SKY Technology, disse: "Ofereceremos mais jogos eP2E e serviços simples de NFTs também em outros setores que não os de TI e jogos, além do Coin Grid. O ecossistema da SKP será ampliado, e a confiabilidade e a acessibilidade da plataforma SKY Play serão continuamente aprimoradas."

SKY Play

Começando com jogos P2E (jogar para lucrar) fáceis, a SKY Play oferecerá uma rica variedade de conteúdos de estilo de vida nos segmentos de jogos, esportes, educação e arte, todos fornecidos por meio de uma plataforma simples de negócios de NFTs, otimizada para interface e experiência do usuário móvel. A SKY Play oferecerá um espaço maior e melhor do que um simples portal, incentivando os usuários e provedores de serviços a crescer e prosperar dentro de um ecossistema fácil de usar, seguro e confiável.

MEXC Global

Fundada em abril de 2018, a MEXC Global é uma plataforma de negociação de ativos digitais com mais de sete milhões de usuários, que oferece aos usuários serviços integrados como spot, margem, ETFs alavancados, negociação de derivativos e staking. Os principais membros da equipe são provenientes de empresas internacionais e financeiras e têm experiência nos setores de blockchain e financeiro.

FONTE SKY Technology

