Plateforme commerciale de NFT simple d'utilisation, le token de SKY Play a été référencé sur MEXC Global

SÉOUL, Corée du Sud, 12 mai 2022 /PRNewswire/ -- Le 12 mai 2022, SKY Technology Co., LTD a annoncé que SKY Play avait franchi la première étape en vue de devenir une plateforme de blockchain officielle en listant sa cryptomonnaie, SKY Play Token (SKP), sur MEXC Global, l'une des principales plateformes d'échange d'actifs numériques au monde.

SKP, la principale monnaie de la plateforme SKY Play, utilise le réseau Polygon (MATIC), qui propose de faibles frais de transaction ainsi que la rapidité et l'évolutivité de l'une des meilleures blockchains Ethereum Layer 2.

Suite à son référencement en cryptomonnaie sur MEXC Global, SKY Technology publiera une variété de nouveaux contenus « lifestyle » via SKY Play, une plateforme commerciale NFT simple d'utilisation, et intensifiera son référencement sur d'autres bourses mondiales de cryptomonnaie. Sous la direction de la société singapourienne, en commençant par les jeux eP2E, l'entreprise collaborera avec des partenaires de premier plan pour enrichir ses services de contenu dans divers domaines, tels que les films, la musique, le sport et l'art.

Coin Grid, un jeu eP2E (easy play-to-earn), est le premier jeu à être diffusé sur SKY Play, en collaboration avec SKP. Lors d'un test alpha effectué le mois dernier, Coin Grid a reçu des commentaires positifs de la part des joueurs, qui l'ont qualifié de jeu NFT facile et accessible à tous. Coin Grid sera lancé au niveau mondial au cours du premier semestre de cette année.

Sang-ok Chang, PDG de SKY Technology, a déclaré : « En plus de Coin Grid, nous allons proposer davantage de jeux eP2E et de services NFT simples d'utilisation dans des secteurs autres que l'informatique et les jeux. Nous allons enrichir l'écosystème du SKP et améliorer en permanence la fiabilité et l'accessibilité de la plateforme SKY Play. »

SKY Play

En commençant par des jeux « play-to-earn » faciles, SKY Play offrira une riche variété de contenus « lifetstyle », y compris des jeux, des sports, des contenus éducatifs et de l'art, qui seront tous fournis par le biais d'une plateforme commerciale NFT optimisée pour l'interface utilisateur/l'expérience utilisateur sur mobile. SKY Play offrira un espace plus grand et meilleur qu'un simple portail, encourageant les utilisateurs et les fournisseurs de services à se développer et à prospérer dans un écosystème facile à utiliser, fiable et digne de confiance.

MEXC Global

Créée en avril 2018, MEXC Global est une plateforme de trading d'actifs numériques comptant plus de 7 millions d'utilisateurs, qui propose aux utilisateurs des services à guichet unique, notamment des services au comptant, sur marge, d'ETF à effet de levier, de trading de produits dérivés et de jalonnement. Les principaux membres de l'équipe proviennent d'entreprises internationales et de sociétés financières et possèdent une expérience de la blockchain et des industries financières.

SOURCE SKY Technology